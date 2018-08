ACE contraataca

ACE afirma que no tiene intención de entrar en una guerra sucia con el PP, pero no les va a temblar hablar de la procedencia de la piedra de un famoso chalet dun conocido político de Aldán, de puertas giratorias, de enchufismos o de como se fueron acaparando proyectos técnicos utilizando puestos de privilegio. Advierten que incluso pueden dejar todos estos asuntos en manos de su asesoría legal. Abalo asegura que el gobierno va a continuar con su política de mano tendida siempre y cuando no se cometan barbaridades, como distribuir un documento que no tiene validez.