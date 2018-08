Abalo: "As declaracións de Soliño teñen o valor do máster de Cifuentes"

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, afirma que las declaraciones del portavoz del PP, Rafael Soliño, respecto a que en el avance del Plan Xeral de Cangas se incluye solo uno de los nueve núcleos costeros propuestos ante el Estado y que se reclaman por vía judicial ante el Tribunal Supremo. Abalo afirma que ante la sistemática campaña "noxenta, infantil e ridícula de Soliño e o PP, Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) duda entre dos cosas, contestar con argumentos todos los disparates del PP o dejar el asunto en una posible denuncia por parte del digno colectivo de payasos por competencia desleal. "Como non nos treme o pulso e non temos nada que esconder, imos optar pola primeira opción. O valor das declaracións de Soliño son similares ao máster de Cifuentes ou de Casado, porque para comenzar, os documentos que manexa o PP non se tratan dun avance do PXOM, xa que nin sequera é o borrador definitivo".

Abalo afirma que la campaña contra ACE está fundamentada no solo en el odio político, sino en que personas destacadas de ACE, junto con muchos sectores sociales tumbaron los convenios urbanísticos de Aldán y Massó, "matando un pelotazo urbanístico que como todo o mundo sabe acabou na Audiencia Nacional".

Afirma Abalo que ACE también entiende que a Soliño no le hizo mucha gracia dejar de ser concejal de Urbanismo y técnico, "acabouselle o chollo de mesturar escandalosamente o seu cargo político coa sua profesión. E debemos tirar do famoso refrán: <Pensa o ladrón que todos son da súa condición>; e mesmo o ladrón non dubida en mentir descaradamente difamando e falando de chalets de amigos porque este individuo confunde Cangas con Mercadona".