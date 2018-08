El avance del PXOM solo mantiene un núcleo costero de los nueve propuestos al Estado

El avance del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cangas (PXOM) solo contempla la reducción del dominio público terrestre de 100 a 20 metros de la costa, en el núcleo denominado Rodeira I. El documento no hace referencia alguna a los otros ocho núcleos costeros que propuso el gobierno municipal al Estado y que fueron rechazados por el Ministerio de Medio Ambiente, aunque el ejecutivo local llevó la cuestión a los tribunales, donde perdió el litigo en el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), aunque con un voto particular a favor de la petición del Concello de Cangas, motivo por el cual el gobierno local decidió acudir al Tribunal Supremo. Precisamente por todo esto sorprende que solo sea el núcleo costero de Rodeira I el que aparezca señalado en el avance.

También repara en esta cuestión el concejal y portavoz del Partido Popular, Rafael Soliño, que no solo llama la atención sobre la incoherencia de defender en los tribunales la reducción del dominio público terrestre en nueve núcleos y que solo uno figure en el avance, sino que acusa al actual gobierno de amiguismo.

Y es que Soliño apunta a que en Rodeira I "solo hay dos casas y, casualidades de la vida, una de ellas pertenece a un destacado militante y cabecilla del Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE)". Afirma el edil del PP que es una muestra más de que el gobierno local oculta las irregularidades del avance del PXOM y que actúa a golpe de amiguismo "para con quien tiene ADN de ACE".

Insiste Rafael Soliño que no es coherente que se diga una cosa y después se actúe de otra, como pasa con la situación de los núcleos costeros. No hay que olvidar que la propuesta que se defiende en los tribunales es de nueve núcleos: Rodeira I, Rodeira II, Santa Marta, Liméns, Areabrava, Arneles-Vilariño, Espiñeira, Francón y Menduiña.

También destaca el hecho de que el avance corrigió lo que aparecía en el borrador sobre la circunvalación o vía exterior de Cangas, aunque no totalmente. No se cambia el trayecto ni se altera las características que tiene que tener la vía (el trayecto ya lo fijan las Normas Subsidiarias del año 1994) y se marcas dos salidas. Sin embargo, no aparece incorporado en el plano del avance el tramo de la vía exterior que se considera más urgente, el que va desde la avenida de Marín a la avenida de Lugo.

El PP recuerda que es más importante y el que se urgió siempre a la Xunta de Galicia para que lo iniciara, cuando se pedía que, si no había presupuesto para el total de la obra, se realizara por fases. Para Rafael Soliño, el avance demuestra que es un documento realizado deprisa y poco riguroso.

Soliño manifiesta que si el gobierno local, concretamente el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo (ACE), tuviera voluntad política de trabajar unido con los todos los partidos políticos que conforman la corporación municipal Cangas podría tener por fin un PXOM. "Pero se nos sigue excluyendo de las reuniones de trabajo y se confecciona un documento sectario como se puede comprobar", señala Rafael Soliño.