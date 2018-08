Moaña abre el día 25 las rutas literarias de la Diputación, que se cierran en Bueu

Moaña y Bueu serán el inicio y el fin de la segunda edición de las rutas literarias de la Diputación de Pontevedra, una programación que pasa de cuatro a siete trayectos. El primero será el sábado 25 por el centro de Moaña, centrado en la historia de las mujeres del mar, y el último será el 6 de octubre en Bueu, con la figura de José Gómez de la Cueva "Johan Carballeira" como eje.

La ruta moañesa estará guiada por el poeta Xosé Daniel Costas Currás, autor del poemario "Conservas". Avanzó que el recorrido que guiará el próximo día 25 comenzará con una cita de ese poemario: "A todas as mulleres que me ensinaron a ser muller". La ruta saldrá desde el muelle de pasaje y recorrerá toda la calle Concepción Arenal hasta llegar al Concello, pero con paradas importantes: la plaza de abastos, los distintos monumentos que hay en el frente marítimo y la historia de algunas mujeres que dan nombre a las calles transversales que comunican Concepción Arenal con Ramón Cabanillas. Es el caso de la Rúa da Canexa Cándida Lago o la de Constantina Pérez Calvar. Será un homenaje a las mujeres del mar, a las esposas de los marineros, a las pescantinas, pero también a las que participaron en lucha antifranquista o que "sufriron o desgaste da guerra".

Este paseo por el centro de Moaña permitirá interactuar en diferentes espacios, como por ejemplo en la plaza de abastos o incluso en el mercadillo ya que se celebrará un sábado. "Serán entre nove e dez paradas en puntos estratéxicos para completar un percorrido dunha hora e media", contaba ayer Xosé Daniel Costas Currás. La salida está prevista para las 11.30 horas.

En la presentación estaban junto a él el diputado de Cultura de la Diputación, Xosé Leal; la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos; y una representante de la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), Marta Dacosta. La regidora defendió la temática elegida para esta ruta literaria puesto que "as mulleres do mar tiveron moito que ver co desenvolvemento industrial desta zona e foron un soporte para a nosa sociedade". Leticia Santos puso como ejemplo al colectivo de las mariscadoras moañesas, que en su día fueron pioneras en abogar por la profesionalización de este sector. "É unha historoa de feminismo, loita e superación", sentenció.

Moaña será el punto de inicio de esta segunda edición de rutas literarias, cuya acogida el año pasado fue excelente y prácticamente se agotaron las plazas disponibles. Esa es una de las razones por la que se pasa de cuatro a siete itinerarios, apuntaba ayer Xosé Leal. El objetivo es "dinamizar a nosa lingua porque pensamos que a literatura é unha das mellores maneiras de acadar este obxectivo", asegura el diputado provincial.

Cómo reservar

La participación en estas rutas es gratuita, pero se necesita una inscripción previa ya que el cupo es de 50 plazas por cada trayecto. las personas interesadas deben escribir a la dirección de correo electrónico roteiros.cultura@depo.gal. A la hora de realizar la reserva se debe indicar el nombre o nombres de los participantes (hasta un máximo de cuatro personas por reserva) y es necesario dejar un teléfono de contacto.