El Concello cita a los vecinos para concretar la cesión de terrenos para el vial O Viso-Igrexario

"Temos que concretar xa as cesións de terreos para poder executar o proxecto de mellora entre O Viso e Igrexario", urge la concejala de Obras e Servizos y alcaldesa accidental de Cangas, Mercedes Giráldez, que convocará a todos los propietarios de fincas colindantes con la EP-1005 con la finalidad de saber quién está dispuesto a ceder parte de la superficie a cambio de que le compute a efectos urbanísticos para futuras actuaciones. Concello y Diputación pretendían que la reunión se celebrara el próximo martes, aunque un contratiempo del equipo redactor obliga a aplazar la reunión hasta principios de septiembre. Será el miércoles día 5 a las 12 de la mañana en el salón de plenos y Giráldez confía en "dar un paso adiante" para que el proyecto se haga realidad.

En los últimos días, los técnicos municipales han estado trabajando en las propuestas de convenio que se trasladarán a cada propietario, a título individual. Con la firma de ese documento, los dueños de fincas ceden al Concello de Cangas la superficie definida para realizar la obra de acondicionamiento de la carretera, conforme a los planos que se adjuntan. En la segunda cláusula se establece la obligación que asume la Administración: "A cesión de terreo efectuada polo propietario para a mellora dunha infraestrutura de interese xeral computará a efectos da parcela mínima e demais parámetros que no seu caso determinen a ordenanza de aplicación segundo a normativa urbanística vixente no Concello de Cangas".

Los representantes municipales llaman a los vecinos a responder a una convocatoria "de interese xeral", pues el ensanche y urbanización de ese tramo supondrá "evidentes melloras" para la circulación rodada y la seguridad peatonal. La superficie de cesión varía sensiblemente en cada finca, hasta el punto de que en algunos casos es prácticamente simbólica (incluso menos de un metro cuadrado) y en otros ronda los 250 metros. Las más altas se sitúan junto a una doble curva en la margen derecha sentido O Hío donde será necesario realizar un talud en las proximidades del río. En principio, los promotores descartan realizar un muro de contención por su complejidad, costes y afecciones al medio natural

Los papeles, primero

En todo caso, a la cita con los vecinos acudirán técnicos de la empresa redactora del proyecto para desmenuzarlo, resolver dudas e intentar convencer a los dueños de fincas que su cesión voluntaria es la mejor fórmula para hacer viable el proyecto y agilizar las obras. La alcaldesa accidental ya adelanta que no se repetirán los errores de cuando se ejecutó la urbanización del tramo entre Avenida de Lugo y A Boubeta, en Coiro, cuyas obras comenzaron sin haber más acuerdo con los vecinos que un consentimiento verbal no plasmado en documentos, lo que supuso continuas interrupciones y matizaciones. En algún caso, el documento se rubricó con la obra ya rematada. "Queremos que o acordo quede plasmado de antemán para que haxa absoluta seguridade para todas as partes", recalca Mercedes Giráldez.