Baloncesto, fútbol, llave, tenis, vela y pesca submarina, en la oferta deportiva del Cristo

No solo de verbenas, conciertos y procesiones vive el Cristo de Cangas. El programa elaborado por el Concello también incluye una decena de acontecimientos deportivos en distintas especialidades que comienzan hoy con la primera jornada del "Trofeo Concello de Cangas de tiro á chave", que se prolongará hasta el domingo, día en el que tomará el relevo el medio acuático con la disputa del torneo de Liga Galega de Kayak, "Memorial Carlos Fernández", que organiza el Club Náutico Rodeira.

El próximo miércoles, día 22, es día de fútbol en el estadio de O Morrazo, donde a partir de las ocho de la tarde se disputará el partido entre el Alondras y el Pontevedra para dirimir qué equipo se lleva el "Trofeo Vila de Cangas". El viernes 24 toma protagonismo el baloncesto con la disputa, desde las siete de la tarde en la pista de la Alameda de O Señal, de un torneo 3x3.

El baloncesto continua al día siguiente con la presentación, a las seis de la tarde en el pabellón de Rodeira, del All Star Defensores do Morrazo (año 2006), y a las ocho se disputará Trofeo Festas do Cristo de Cesto Base, que organiza el club. El mismo día, desde las 19.00 horas en el pabellón de O Gatañal se disputará el Trofeo Internacional de Balonmán Concello de Cangas entre el Frigoríficos do Morrazo y el SF Gaia, de Portugal.

El domingo 26 es para el tenis con la disputa en las pistas de San Roque de las finales del XX Aberto Concello de Cangas, torneo para federados y no federados. También concluirá la regata de vela (420) Festas do Cristo, que organiza el Náutico Rodeira, y el Campionato de Pesca Submarina en la Costa da Vela, que organiza el Club Galerna.