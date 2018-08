Gestido exige cumplir la normativa sobre desbroces

"Cangas no está cumpliendo ni con la ordenanza ni con la normativa de limpieza de fincas, abandonadas o no", critica el concejal de Cangas Decide, José Luis Gestido, que recuerda que tanto la Xunta como el Concello tienen la facultad de requerir a los propietarios el desbroce de sus parcelas y actuar de forma subsidiaria si no lo hace, cobrándole luego las costas o incluso ejecutando una expropiación forzosa, previa notificación en los boletines oficiales.

"En Cangas, el cumplimiento de esta normativa está siendo nulo o practicamente inexistente", asegura Gestido, que lo atribuye a la "incompetencia de la concejala de Medio Ambiente" o a la "hipocresía del grupo de gobierno", que se dice abanderado de la defensa del medio ambiente pero no lo demuestra a la hora de actuar.

Para el edil de Cangas Decide resulta "incomprensible" que en fechas veraniegas, donde las gestiones medioambientales se multiplican, ese departamento municipal carezca de personal específico y la atención a los ciudadanos se limite a las "dos horas, cuando cuadra" que presta la concejala Tania Castro. La situación está "provocando indignación" entre los afectados, entre ellos vecinos del centro urbano que llevan años reclamando que se limpien parcelas colindantes con las suyas, sin resultados. Cangas Decide exige el cumplimiento de la normativa "al 100%" y reclama más medios para ejecutarlo.