"Calidade, variedade e aposta pola muller" en más de 50 actividades del Cristo de Cangas, que arranca el 23

"O noso patrocinador é o mesmo que o da Champions League". Con esa confesión de entrada aludiendo a una conocida marca de cerveza, el concejal de Cultura e Normalización Linguística de Cangas, Héitor Mera, quiere dejar constancia de la "aposta pola calidade" para las Festas do Cristo, que durante diez días (del 23 de agosto al 1 de septiembre) sembrará el municipio con más de medio centenar de actividades lúdicas paralelas a las religiosas. La música, el deporte y la pirotecnia serán tres ejes principales de la programación, que contará entre las novedades con un "Punto Lila" de información y denuncias contra las violencias sexistas y tendrá en la procesión del Cristo do Consolo, el domingo 26, el epicentro para los fieles.

La apertura de las fiestas y encendido de la iluminación se oficializará el jueves 23 en el recinto de Ojea, que esa noche acogerá el festival Musicangas y un concierto con artistas por determinar. El viernes 24 habrá conciertos de Pultur y Falperrys, y la fiesta continuará hasta altas horas con DJ Flor. El sábado 25 saldrán los cabezudos en pasacalles desde el Auditorio y a mediodía habrá tirada de fuegos previa al pregón de Xosé Henrique Rivadulla Corcón, escritor, guionista y trabajador del sector audiovisual, muy vinculado al mundo marinero. La quema de damas e galáns en la Praza do Concello y una actuación del Orfeón Berbés cerrarán la mañana. Por la noche se celebrará la 21ª edición del festival Tromentelo, en el parque da Palma y comenzarán las verbenas con la orquesta Santiago DC y el grupo Despacito, en el entorno de la plaza de abastos. En Ojea, Familia Caamagno subirá al escenario a las 23.30 y tomará el relevo DJ Mode.

La banda de música Belas Artes abrirá con pasacalles la jornada del domingo 26 de agosto, día del Cristo, y ofrecerá un concierto en el atrio de la excolegiata tras la misa solemne. A las ocho de la tarde comenzará la procesión del Cristo do Consolo y de la Virxe do Carme con el canto del himno y de la salve marinera en el atrio parroquial. Al finalizar, en torno a las 11 de la noche, habrá un espectáculo pirotécnico y a las 23.30 será la Orquesta Televisión la encargada de estrenar el palco del paseo de Castelao. El día siguiente, lunes del Cristo y festivo en Cangas, la villa se despertará con pasacalles, habrá misa solemne seguida de un concierto de Belas Artes en el atrio y, a primera hora de la noche, los niños tomarán protagonismo con el espectáculo María Fumaça en el paseo de Castelao, que al terminar acogerá un concierto del grupo de música tradicional Treixadura en formato orfeón. Mientras, en el palco de Eduardo Vincenti será la orquesta Xacobeo la encargada de amenizar la verbena nocturna.

La recta final de las Festas do Cristo se enfilará el martes 28 con pasacalles de Lume de Karoso, a mediodía, y un concierto de Os Resentidos, símbolo de la movida viguesa, a las diez de la noche en el paseo de Castelao, donde cogerá el relevo el grupo Burning, otra de las estrellas de la programación. El miércoles 29 comenzará con pasacalles de Vai de Baile y entre la tarde y la noche se sucederán el festival Así canta Cangas (Eirado do Costal), Tino Baz Trio (Parque da Palma), orquesta Ritmo Joven (Eduardo Vincenti) y conciertos de Vatapa y Baleas Blues en Ojea.

Lume de Karoso repetirá con pasacalles el jueves 30, el Eirado do Costal acogerá el festival "Así canta Cangas" y el recinto de Ojea el concierto de De Vacas, al que seguirá Sheila Patricia. Agosto se cierra el viernes 31 con pasacalles de Vai de Baile, concierto de César Morán Trio en el Parque da Palma, verbena con Los Magos en Eduardo Vincenti, concierto de Jenny and the Mexicats en Ojea y sesión DL. Y el telón se cierra el sábado 1 de septiembre con pasacalles de la banda de gaitas y percusión María Soliña, festival de Lembranzas da Ría acompañada de Ultreia y Ardentía en el Parque da Palma, verbena con las orquestas Principal y Emperadores y conciertos de Martelo y Anarchicks en Ojea.