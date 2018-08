Moaña rechaza que el centro de salud de Sixalde esté condicionado al CIS comarcal

El Concello de Moaña reunió ayer a los agentes que integran la Mesa da Sanidade, por primera vez desde que la Consellería hizo público el resultado de su estudio de necesidades sanitarias de la comarca. De hecho, la valoración de las conclusiones del Sergas capitalizó el debate en el órgano de participación municipal en la materia. Las principales críticas manifestadas se deben a la intención de concentrar toda la atención de urgencias de la comarca en el futuro Centro Integral de Saúde (CIS) que se pretende construir en la zona de A Rúa, en Cangas. Esto supondría suprimir los actuales PAC, lo que desde el Concello y los colectivos de esta mesa se niegan a admitir.

Por otro lado, también alertan de la omisión en el estudio del servicio de odontología. En estos momentos esta especialidad se presta en un bajo adecuado y alquilado por el Concello, en donde también se ofrece el servicio de fisioterapia. La Mesa da Sanidade reclama que la especialidad de odontología se incluya explícitamente en la cartera de servicios del futuro centro de salud de Sixalde, cuya necesidad queda clara en el estudio de la Xunta.

Precisamente sobre este centro de salud se posicionó también la Mesa da Sanidade. Y es que rechaza los condicionantes de consenso y aceptación del CIS como paso necesario para construir el centro de Sixalde. Entiende que la necesidad "singular" de Moaña hace necesario el nuevo centro reclamado desde 1999, con independencia de que se ejecuten o no el resto de dotaciones previstas en dicho estudio.

Otra de las conclusiones consensuadas por todos los asistentes a la Mesa da Sanidade pasa por trasladar a la Xunta la necesidad de que detalle no solo los servicios que se tienen previsto prestar en las nuevas infraestructuras, sino también el personal exacto que será necesario para prestarlos. Y es que la superficie de dotaciones sanitarias se incrementará de forma notable en la comarca.

Entre los asistentes al órgano municipal se encontraban representantes de los grupos del BNG y del PSOE, que integran el gobierno bipartito, así como distintos colectivos. Entre ellos la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña, muy activa en los últimos meses alrededor del estudio encargado por la Xunta. Estuvo presidido por la alcaldesa, Leticia Santos.

Nuevamente, no acudieron ediles de los grupos de la oposición PP y XM, pese a que los populares llevaron una moción sobre el asunto al último pleno y fueron los creadores de dicha mesa. La propia asociación de usuarios manifestó ayer su llamamiento al PP, grupo mayoritario en la corporación, para que participe en las reuniones de la mesa. "Reiteramos a invitación como fixemos no pleno do 31 de xullo", apuntan. Indican que, fruto de cuatro años de gobierno en el anterior mandato, las aportaciones e información del PP seguro que son importantes en la materia, "ademais da súa capacidade de control do goberno municipal, que fai da súa participación neste órgano unha obriga social".