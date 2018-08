El PP reitera críticas al tripartito por no darle información

El Partido Popular ha vuelto a manifestar su "enfado pola falta de resposta continua" que mantiene el gobierno de Cangas sobre sus requerimientos de informes y documentación. "Estamos fartos de solicitar informes coa sinatura dos oito membros do grupo municipal do PP e que non se nos faga ningún caso", reprocha el concejal Pío Millán, quien recuerda que en los dos últimos plenos preguntaron por el informe sobre las obras de actuación en aceras de las carreteras autonómicas PO-551 y PO-315 con la intención de conocer la partida presupuestaria destinada a esa obra y el procedimiento de contratación de la misma, así como el proyecto que la sustenta. Como siguen sin recibirlos, el PP quiere denunciar publicamente "o desprezo do goberno de Cangas co PP".

"O triste é que este non é un feito illado", lamenta Pío Millán, y alude a que en junio del año pasado también solicitaron información y copia de los procedimientos de contratación con empresas que estaban realizando pequeñas obras en el municipio, "pero a realidade é que, despois dun ano, aínda non recibimos absolutamente nada". Denuncia que el gobierno municipal "se lle enche a boca cada vez que fala de transparencia" pero no tiene interés alguno en dar ejemplo en esa materia. "Pola contra, están levando á práctica actuacións totalmente escurantistas e chegándose a xustificar de que non nos facilitan información porque podemos crear alarma social", explican los populares, que destaca las contradicciones del tripartito entre lo que pregonan y sus prácticas.