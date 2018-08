La oposición pide mantener los centros de salud de Cangas y Aldán-O Hío e incluir Bueu en el CIS

El debate abierto por el Consello Municipal de Saúde sobre el estudio de necesidades sanitarias de Cangas y Moaña ha derivado en una riada de consideraciones y contrapropuestas a la Xunta por parte de los grupos políticos y sociales. ACE, BNG y PSOE ya las resumieron en sus intervenciones el pasado jueves, pero las han plasmado también en respectivos documentos que deberían servir de punto de partida hacia el consenso. Mantener abierto el centro de salud de Cangas y construir uno para O Hío-Aldán, facilitar que Bueu pueda beneficiarse del Centro Integral de Saúde (CIS) proyectado en A Rúa o ampliar la oferta de especialidades son algunas de esas propuestas, en las que también coincide A Voz da Sanidade, que ya ha redactado una moción en ese sentido para que se debata en el próximo pleno.

La propuesta de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) se centra en cinco puntos: rechazar el traslado del centro de salud de Cangas, evitando su deslocalización; revisión del convenio para que vaya vinculado expresamente a la implantación de especialidades; previsión y definición en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de los equipamientos público-sanitarios acordes con esas reivindicaciones; reclamar la incorporación de Bueu por ser "unha obriga tanto sociosanitaria como económica" y dejar claro que Cangas aportará los terrenos siempre que se vaya a construir un "auténtico" centro de especialidades y no la "estafa ou fraude" proyectado en 1.400 metros cuadrados. Por último, ACE propone "dar pasos inmediatos" para promover desde los concellos de Cangas, Moaña y Bueu una "campaña de sensibilización e mobilización social" para lograr los objetivos que la población precisa y anuncia que buscará, a través de la Mancomunidade, una "postura común" para hacer efectivas esas demandas.

El BNG también ha elaborado un listado de 20 "consideracións" que servirán de base a la presentación de alegaciones o sugerencias al documento de Gesmédica. Observa que la propuesta de la Xunta tiene errores y no ofrece mejoras cualitativas para cubrir las carencias sanitarias de Cangas más allá de ampliar espacios; pide que se remitan al Concello los documentos de los escenarios "descartados" por el Sergas y su justificación; incide en la necesidad de solucionar la carencia de facultativos; solicita mantener el actual centro de salud de Cangas y solucionar los problemas de accesibilidad; cuestiona las proyecciones sobre descenso poblacional; aprecia falta de rigor en las isocronas de los tiempos de desplazamientos y reclama mejorar el CIS proyectado en A Rúa dotándolo de los servicios de analítica y radiología las 24 horas, reforzar urgencias o crear una unidad de salud mental infantil.

Incrementar el personal facultativo y de enfermería, redimensionar los espacios del PAC (Punto de Atención Continuada) , elaborar un plan de transporte para resolver los problemas de movilidad hacia el nuevo centro de A Rúa, dar una "solución consensuada" para construir un centro de salud para O Hío-Aldán, solicitar una reunión con el Concello de Moaña y posibilitar que pacientes de Bueu puedan acceder al CIS de A Rúa amparado en los lazos de proximidad y pertenencia a la Mancomunidade do Morrazo son otros puntos de una propuesta que se completa con la solicitud de una entrevista con la consellería, trasladarle al Sergas que el Consello Municipal de Saúde tiene más consideración que la que le atribuye y solicitar más "definición e concreción" para integrar la unidad de atención de drogodependencias (UAD), que depende del Sergas pero la aportación de la Xunta no cubre los gastos de servicio para atender a la población de Cangas, Moaña y Bueu. Para el BNG, el estudios es "decepcionante e non resolve os problemas, carencias e necesidades sanitarias".

También la asociación A Voz da Sanidade se ha posicionado sobre el estudio de necesidades realizado por Gesmédica y acoge "positivamente" la decisión de la Consellería de ubicar el CIS en terrenos de A Rúa al ser una reivindicación social "histórica, así como los servicios que se ofertarán a mayores en el nuevo centro que evitarán continuos desplazamientos a los hospitales de referencia. No obstante, el colectivo solicita que la cobertura se amplíe también a Bueu, que también padece la lejanía del hospital de referencia, y rechaza "totalmente" el cierre de l actual centro de salud y su traslado a A Rúa porque rompería el principio de "accesibilidade" y erosionaría el vínculo médico-paciente.