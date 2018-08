El nuevo PAC reduciría a la mitad las visitas al hospital

El Sergas prevé que en torno al 50% de los casos del PAC actual que ahora se desplazan al hospital no tendrían que hacerlo al disponer de los elementos necesarios propios para realizar estas pruebas diagnósticas. "Suporá un importante beneficio para os pacientes da zona", señala el gerente de la Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI), Félix Ruibal, que alude al elevado número de pacientes que en la actualidad deben desplazarse hasta Vigo para someterse a pruebas diagnósticas de radiología o de analíticas.

"Co novo dispositivo, xa non será preciso. As probas de raios e as determinacións de analíticas poderán facerse no mesmo PAC", aseguran desde la Consellería de Sanidade aludiendo al centro de alta resolución que estará integrado en el edificio del Centro Integral de Saúde de Cangas. La iniciativa, insiste, pretende unificar las dos cabeceras con las que cuenta el PAC actual, una en Cangas y otra en Moaña, y mejorar los servicios. "De feito, o único Punto de Atención Continuada de área de Vigo que ten dúas cabeceiras é o que funciona no Morrazo, explican las autoridades sanitarias, que reitera que la unificación tendrá muchas ventajas para la población de referencia.

El Sergas recuerda que el borrador de convenio para construir el Centro Integral de Saúde en A Rúa "xa foi remitido al Concello de Cangas o 20 de xullo", y en esa misma comunicación le solicita los 7.000 metros de terreno necesarios. También pidió a Moaña 3.100 metros para el centro de salud.