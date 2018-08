"Un referente internacional con grado de excelencia"

El Canjazz está organizado un año más por la Asociación de Jazz de Cangas, que cuenta con el apoyo y el respaldo del Concello de Cangas y la Diputación de Pontevedra. Precisamente en la junta de gobierno provincial de ayer se aprobaron las ayudas para festivales musicales y de artes escénicas, donde destacan el Canjazz y la Mostra de Teatro de Cangas, según avanzó Xosé Leal. "Son eventos consolidados e o Canjazz é unha mostra do mellor jazz galego e internacional, ademais dun espello no que se miran os festivais de Bueu e Moaña", añadió. Tanto Xosé Manuel Pazos como Héitor Mera coincidieron al señalar al Canjazz como un "referente con grao de excelencia, non só para Cangas, senón tamén a nivel de país e internacional". El certamen llega a su vigesimprimera edición y eso, según los responsables municipales, "non é unha casualidade". "Hai unha organización que traballa con ilusión e un público, non só de Cangas, que se involucra e o sustenta. Agardamos mil primaveiras máis para o Canjazz, como diría Cunqueiro", manifestaron Pazos y Mera.

Ayudas de la Diputación

El Canjazz es el festival de la comarca que recibe la mayor aportación económica por parte de la Diputación, con 9.178 euros. Le siguen el Morrasound Rock Festival de la Asociación Cultural A Fontenla de Moaña, con 7.242 euros; la Festa Folc de Vilariño, que organiza la Asociación Cultural O Gato, con 7.000 euros; y finalmente el Kanekas Metal Fest, de la Asociación Cultural Morrazica de Cangas con 3.585 euros. Mientras, en el ámbito escénico la Mostra de Teatro recibirá 11.832 euros.