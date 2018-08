Puntos de confluencia y divergencia entre los políticos

La propuesta del Sergas para Cangas y Moaña se ve con distintos matices desde las bancadas políticas. El concejal del PSdeG-PSOE, Alfredo Iglesias, rechaza desacreditarla con el argumento de que se trasladan al "extrarradio" los servicios sanitarios. "Extrarradio tamén é o actual centro de saúde para os que viven na Pedreira ou en Darbo", intervino, e hizo una llamada al "realismo" para asumir la inversión de 12 millones de euros y evitar "poñer tantos atrancos que todo quede nunha polémica estéril". Añadió que los socialistas no están "emocionalmente convencidos" pero apuestan por "matizar, consensuar e darlle para adiante".

Para Mercedes Giráldez, del BNG, la oferta sanitaria de la Xunta "non cubre as necesidades actuais nin as proxeccións", se trata más de "un cambio de nomenclatura que de melloras cualitativas", no se acompaña de un plan de transporte para solucionar los desplazamientos y no se aclara la cobertura de ambulancias o la gestión de la unidad de drogodependencias (UAD). "Non nos vale: ou isto ou nada", y el Consello Municipal da Saúde debe tomar resoluciones para mejorarlo.

"Recoñecemos a proposta de inversión, pero o diñeiro hai que saber en que se gasta", abundó el alcalde, que advierte que no firmará otro convenio con el Sergas para ceder terrenos "a cambio de nada", como pasó con el centro de salud de O Viso. Si no hay mejoras y garantías, no lo hará.