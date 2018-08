Petros Klampanis, María Toro, Demian Cabaud y la Orquesta de Porto, en el Canjazz

Cuatro conciertos de "altísimo nivel" y de estilos muy variados. Esta es la tarjeta de presentación del XXI Festival Internacional de Jazz de Cangas "Canjazz", que se celebrará del 19 al 22 de agosto. La Orquestra de Jazz de Pontevedra, el contrabajista griego Petros Klampanis, la flautista coruñesa María Toro y el contrabajista argentino Demian Cabaud forman el cartel de esta edición del certamen, cuyos conciertos volverán a ser en el Eirado do Costal, siempre que la meteorología lo permita. La programación se completa con sesiones vermú, jam sessions y varias master class.

El restaurante Menduíña acoge mañana domingo la fiesta de presentación del Canjazz, con un concierto de Javier Marcos Trío. El acto oficial de presentación fue ayer en el salón de plenos del Concello de Cangas, con los directores artísticos del certamen, Xan Campos e Iago Fernández; el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos; el edil de Cultura, Héitor Mera; y el diputado provincial de Cultura, Xosé Leal. El festival se abre el domingo 19 a lo grande, con la Orquestra de Jazz de Porto. Es una agrupación creada en 2017 con jóvenes músico,s entre los que hay algunos gallegos y de O Morrazo, que interpretarán conocidos temas de la época de las "big bands".

El lunes 20 el invitado será el contrabajista griego Petros Klampanis, que reside en Nueva York, con una actuación de jazz contemporáneo con influencias de la música folclórica balcánica y mediterránea. Klampanis estará acompañado por el pianista estonio Kristjan Randalu y el batería israelí Ofri Nehemya. "É un proxecto de primerísima línea que chega a Cangas despois de presentarse en salas como o Carnegie Hall ou o Lincoln Center", explican desde el Canjazz.

El martes 21 María Toro presenta en Cangas su disco "A contraluz", grabado en Nueva York y con claros tintes flamencos. La artista ha vivido en los últimos años en Brasil, colaborando con artistas como Hermeto Pascual, estará acompañada en Cangas por Daniel García al piano, el cubano Reinier Elizalde "El Negrón" al contrabajo y el batería iraní Shayan Fathi.

El cierre de los conciertos en el Eirado do Costal será a cargo de Demian Cabaud, argentino afincado en Portugal. El contrabajista presentará su disco "Astah". "É un quinteto moi especial con dúas baterías, enraizado no jazz tradicional, con moitos momentos de improvisación libre e unha pequena dose de música tradicional arxentina", explican los directores artísticos del Canjazz. Precisamente Xan Campos (piano) e Iago Fernández (batería) forman parte de la banda que acompaña a Demian Cabaud junto al saxo cubano Ariel Brínguez y el batería Jeff Williams, al que se refieren como "unha auténtica lenda viva do jazz".

El programa de conciertos se completa con "master class" o clases magistrales con algunos de los artistas invitados al Canjazz. El lunes 20, de 11.00 a 13.00 horas, la vocalista Erin Corine, de Estados Unidos, impartirá una sesión para cantantes centrada en técnica, colocación y estilo para varios idiomas. Ese mismo día, pero de 16.00 a 18.00 horas, Petros Klampanis dirige una clase en inglés para ayudar a los asistentes a encontrar su voz como artista. El martes 21 el invitado será el sindicalista y especialista en derechos de autor David García Arístegui, con una charla titulada "¿Qué hay de nuevo, viejo?". El miércoles 22 (de 11.00 a 13.00 h) será el turno para la leyenda del jazz Jeff Williams, natural de Ohio y que tocó con músicos como Dizzy Gillespie, Stan Getz, Joe Lovano o Lee Konitz. El baterista ofrecerá una clase práctica de "ensemble" dirigida a músicos con conocimientos medios-avanzados de jazz. Para participar en estos talleres hay que inscribirse a través del correo electrónico jazzcangas@gmail.com. Para completar esta parte del programa el propio miércoles, a las 19.00 horas, habrá una mesa redonda abierta en el salón de plenos con el título "A música é traballo". Estarán García Aristegui y Manuel Alonso, de la Asociación de Músicas e Músicos ao Vivo.