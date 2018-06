La poda de árboles en la avenida de Marín impide estacionar

Operarios de la brigada de Obras y Servicios del Concello de Cangas proceden hoy a podar los árboles de la avenida de Marín. Ayer se instalaron ya vallas y carteles para advertir a los ciudadanos de que no aparquen enla zona. La edil de Obras, Mercedes Giráldez, pide disculpas por las molestias que pueden ocasionar los trabajos. También informa que no se cortará el tráfico de la citada vía, pero que a lo largo de todo el día no se podrá estacionar en la calle.Las podas continuarán en día sucesivos en otras vías.