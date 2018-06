Un cambio en la política de entregar dinero

Los socialistas afirman que si bien el Concello de Cangas no tuvo un Plan E, sí que tuvo mucha ayuda de la Diputación de Pontevedra para invertir, no como en épocas en las que el gobierno de la Diputación de Pontevedra estaba en manos del PP y el del municipio en las de otros partidos. El PSOE considera que se debe tener en cuenta este esfuerzo inversor, aunque no hay que ovlidar que es bajo el criterio de número de habitantes y superficie del municipio.