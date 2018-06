La calle "Pepe Simón" figura en el callejero de Darbo, pero acaba donde empieza el restaurante

La calle "Pepe Simón", en el barrio de Balea, se mantiene en el nuevo callejero de Darbo, en contra de lo que aseguraba la agrupación socialista de Cangas. Su nombre aparece en una placa al comienzo de la misma, justo en la intersección con la carretera de Aldán y la vía llega hasta el restaurante "Casa Simón". La confusión socialista pudo deberse a que el citado restaurante fundado en 1948 se encuentra situado en la calle "Lajes Dopico", no en la del famoso restaurador cangués y por ahí pudo existir algún malestar de familiares del cocinero que dio fama a Cangas.

La concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, Mercedes Giráldez, que se ocupó directamente de la aplicación del nuevo callejero del municipio, aprobado ya en el año 2006 por el pleno municipal, sostiene que se denomina calle "Pepe Simón" al tramo que se hace constar en el acuerdo plenario donde se toma la decisión de homenajear de esta manera al hostelero cangués. También recuerda que sí hubo un problema hace un año en el que en el callejero de Darbo aparecía, en vez de calle Pepe Simón, donde ahora está el letrero, el de "Lugar de Balea", con el fin de identificar el barrio, pero sin que desapareciera el nombre. Pero quedó arreglado. También señala que cuando la empresa realizó el trabajo del callejero nadie presentó alegaciones para cambiar el nomenclator: poner al tramo de Lajes do Pico calle "Pepe Simón" y al revés.

No solo fue sorprendente que el PSOE asegurase que el nombre de "Pepe Simón" había desaparecido del callejero, cuando hay una placa nueva donde siempre estuvo, sino porque el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, se apresurara a decir que había sido una equivocación y que se solucionaría en un próximo pleno. Ayer, tras hablar con los técnicos y con la edil Mercedes Giráldez, pudo comprobar que no existía tal error. Es más, ahora está consolidado el acuerdo plenario adoptado en su momento para que la citada calle llevara el nombre de "Pepe Simón". Es más, desde Estadística del Concello de Cangas ya se remitieron cartas a los vecinos comunicándoles los números y el nombre definitivo de la rúa. Y es que ahora sí que la calle del restaurador cangués está en el padrón municipal.

Se puede comprobar la existencia de una placa nueva y que los números también son nuevos y llevan incorporados el nombre de la calle. Lo curioso es que en el número 2 de la vía "Lajes do Pico" aparece situado el restaurante "Casa Simón". No se entiende muy bien que la rúa "Pepe Simón", termine donde empieza el restaurante, pero así está el acuerdo plenario que hay que cumplir y hay que recordar que también había otro relacionado con "Lajes do Pico", un lugar de las islas de las Azores con el que se hermanó Cangas y del que nunca más se supo (no existen intercambios ni culturales, ni artísticos ni políticos ni sociales de ningún tipo entre ambas localidades).

El PP, que se había mostrado preocupado también por la situación, quedó tranquilo al comprobar que el nombre de "Pepe Simón", no había desaparecido del callejero de Cangas.

Pío Millán recuerda que en el pleno de noviembre del pasado año había advertido de que quedaba fuera del callejero de Darbo el nombre del cocinero.

Mercedes Giráldez no descarta que pueda haber errores en cuanto a alguna numeración, que son fácilmente subsanables, pero no en cuanto a nombres de calles.