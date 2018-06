Unos 200 alumnos inician hoy la selectividad a la espera de que no haya filtraciones

Alumnos de As Barxas en la selectividad del año pasado en el campus de Vigo. // Fdv

Las pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) comienzan hoy para los estudiantes de O Morrazo en los campus de Vigo y de Pontevedra adonde acudirán unos 200 alumnos de los institutos Rodeira y María Soliño, en Cangas; As Barxas y A Paralaia, en Moaña; y Johan Carballeira en Bueu. Los exámenes de este año están marcados por la polémica desatada en la Universidad de Extremadura con la filtración de preguntas a través de la web de la propia entidad, que las subió, presuntamente por error, en una carpeta oculta pero de libre acceso. Los exámenes fueron descargados por algunas personas, pero obligará a que 4.000 estudiantes de esta comunidad tengan que repetir algunos de estos exámenes.

Estas filtraciones marcan mucho la selectividad que hoy se inicia en Galicia y hay temor entre los alumnos a que algo así pueda repetirse, según manifiestan en algunos centros, aunque confían en que esto no suceda.

Por lo demás, vuelve a celebrarse una prueba sin cambios, de la que se había anunciado por activa y por pasiva que la de 2016 iba a ser la última. Pero la famosa reválida de bachillerato sigue sin llegar debido a la contestación social que generó la implantación de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) o Ley Wert que tenía en cartera sustituir la selectividad por dicha reválida. El camino difícil y en 2017, se rizó el rizo. No hubo cambios, se mantuvo el examen de Selectividad a través de una moratoria del Gobierno central mientras los políticos volvían a negociar un acuerdo, pero se cambió el término y lo que antes era Selectividad, después PAU -Pruebas de Acceso a la Universidad- pasó en 2017 a denominarse EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad).

En los institutos de la comarca se habla más estos días de las polémicas filtraciones de la selectividad en Extremadura, que del futuro de estas pruebas, conscientes de que desde hace años se dice que van a ser la últimas, pero pasan los cursos y sigue igual.

Los alumnos se examinan hoy a las 10:00 de Lengua Castellana; a las 12:0=, de Historia; a las 15:30 de Gallego y a las 17:30 de la primera lengua extranjera, mayoritariamente inglés. Los exámenes proseguirán el miércoles y jueves.

Los estudiantes de Cangas y de Moaña realizarán la EBAU en el Complejo Universitario de Vigo y los de Bueu, en la facultad de Ciencias Sociales del campus de Pontevedra. Desde Cangas irán casi 120 alumnos: 47 del IES Rodeira y 69 del IES María Soliño. Acuden más de la mitad del total de alumnos. Los restantes deberán de presentarse a las pruebas de septiembre.

Con respecto al IES María Soliño acuden 69 de un total de 96 alumnos, de los que 55 son estudiantes de 2º de bachiller de este año, uno es del curso pasado y cuatro son de cursos anteriores. También acuden a Selectividad 7 alumnos el Ciclo Superior de Actividades Físicas e Deportivas -4 de este año y 3 del anterior. El hecho de que 27 alumnos no acudan a la selectividad no significa que hayan suspendido todos, explican en el centro, sino que algunos eligen la opción de los ciclos, que no necesitan selectividad y que los ven como una salida interesante. La tendencia que aprecian es un interés por los ciclos de tecnologías y de dietética y nutrición que te permite tener la titulación para manipulación de alimentos para trabajar, por ejemplo, en comedores escolares. En la EBAU_del año pasado se presentaron de este instituto 55 alumnos y aprobaron todos menos uno.

En el IES_de Rodeira hay menos alumnos presentados que el año pasado porque hubo menos matrícula. Son más chicas que chicos y el 70% opta por Ciencias y otra parte por Ciencias Sociales y Humanidades. El año pasado aprobaron los 54 alumnos presentados.

Del IES As Barxas acuden 29 alumnos de 2º de Bachiller y otros 4 para subir nota. Para septiembre quedarán 10 alumnos. Ha sido una promoción que ha dado dos matrículas de honor. El porcentaje permitido es de un 5% del alumnado. En Rodeira, por ejemplo, hubo 4 con matrículas de honor. Del IES A Paralaia acuden al examen 23 alumnos y del IES Johan Carballeira lo hacen 27 del bachillerato diurno y 2 del nocturno. En 2017 se presentaron 30 y aprobaron 27.