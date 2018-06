El PP pide la convocatoria de la Comisión Especial de Cuentas de Cangas

El grupo municipal del PP solicita la convocatoria urgente de la Comisión Especial de Cuentas para dictaminar la Cuenta General del 2017. El concejal de asuntos económicos del PP, Pío Millán, afirma que el retraso en el cumplimiento de las obligaciones legales es la forma de trabajar del gobierno de Cangas. Explica que dentro de los plazos de tramintacion de una Cuenta General se esablece que antes del día 1 de junio deberá estar dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas. El edil recuerda que a día de hoy el PP no tiene ninguna información de que se hubiese convocado la citada comisión, " e non coñecemos cales son os motivos de que un ano máis se produzcan retrasos nesta materia". Recuerda Pío Millán que cuando se llevó a pleno la aprobacion de los presupuestos de 2018 se trasladó a la oposición que la Cuenta General del 2017 estaba prácticamente cerrada."Ous e nos mentiu ou non entendemos as razóns para que non se convoque a comisión."