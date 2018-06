La calle "Pepe Simón" desaparece del nuevo callejero de Darbo que se remitió a Hacienda

La pasada semana concluyó la reordenación del callejero de la parroquia canguesa de Darbo que fue remitido a Hacienda y a la Dirección General de Tráfico y del que desaparece, de forma sorprendente, la calle dedicada al famoso hostelero local Pepe Simón, que dio lustre a "Casa Simón", que fundó su madre Josefa Ana González y su padre, Celestino Pintos, en 1948 . Su restaurante fue referencia durante muchos años de la cocina gallega a donde acudían famosos, entre los que se encontraba el cantante Julio Iglesias.

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) aseguraba ayer que se trataba de un error, que sería subsanado por el pleno. Pero son muchos los vecinos que no creen que fuera un error, sino una falta de respeto. De esa opinión es también la agrupación socialista y de l concejal del PSOE, Alfredo Iglesias, que están totalmente en desacuerdo con que del callejero de la parroquia de Darbo desapareciera. Afirman que miembros del gobierno local fueron conscientes de que el nombre de Pepe Simón iba a desaparecer del callejero, porque fueron alertados, y no se hizo nada para evitarlo. Por eso ahora tampoco creen que se vaya a solucionar el asunto con un acuerdo plenario, tras remitir el callejero a Hacienda.

El lugar del nombre de Pepe Simón, la calle en la que está su restaurante en el barrio de Balea, aparecerá el de Lajes do Pico, un lugar de las islas de las Azores que el ex alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo. Los socialistas recuerdan la existencia de un acuerdo plenario adoptado por unanimidad por el que se acordaba dedicar a Pepe Simón la calle donde está su restaurante, desde donde empieza la vía hasta justo el local; a partir de ahí el nombre de la calle era el de Lajes do Pico. Todo esto sucedió poco después del fallecimiento del restaurador, con tal solo 51 años de edad, en 1995.

Según comentan algunos vecinos, la calle en un tiempo tuvo placa con el nombre de Pepe Simón, pero hacía ya años que había desaparecido y nunca se supo por qué, a pesar de pasar distintos gobiernos por Cangas, no se repuso. También resulta extraño que se alegue que el nuevo callejero de Cangas llevaba aprobado desde el año 2006 y que nadie lo hizo efectivo. Fue el Partido Popular quien encargó a la empresa Laya la actualización del "rueiro" de Cangas y con esa corporación se aprobó. Pero el posterior gobierno tripartito (2007-2011) no lo aplicó y tampoco el siguiente, formado por PP-Nardo Faro Lagoa. Es ahora, este gobierno tripartito quien lo pretende aplicar, pero se está demostrando que hay numerosos errores, si se entiende como error lo del nombre de Pepe Simón, que son muchos los que aseguran que su desaparición del nomenclator no es gratuita y que obedece a alguna oscura intención.

El PSOE exige que se proceda de inmediato a reparar este equívoco y que no se pongan excusas. Afirma que se está demostrando que para nada este gobierno procedió a revisar el trabajo que había realizado la empresa y que aprobó en su día el pleno, por si había algún equívoco.