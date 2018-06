El alcalde dice que es un error y el PSOE sospecha que fue a propósito

Manifiesta el alcalde de Cangas que aunque existe un acuerdo plenario para poner el nombre de Pepe Simón a la calle donde está, aún hoy el restaurante al que dio fama, éste no se tramitó. Y puede que sea cierto, porque hay numerosos ejemplos de acuerdos que adopta el pleno de Cangas y que después no se ejecutan. Pero no es algo que exclusivo de un gobierno, ocurre con todos. Xosé Manuel Pazos manifestó ayer total disposición a que Pepe Simón tenga su calle en Cangas, de hecho quitó toda importancia al nombre que ahora figuraba en el nomenclator: Laxe do Pico, que recordaba vagamente se había puesto después de un hermanamiento que Cangas había hecho con ese lugar de las Azores. El concejal socialista Alfredo Iglesias asegura que es una demostración de que el tripartito "non se entera" y espera que se reponga el nombre cuanto antes. Manifiesta que no es el único error que hay en el nomenclator del municipio y que parece que nadie se preocupa de revisar ese trabajo que se llevó a cabo en el 2006. Afirma que la cartografía con la que se realizó el trabajo no era la adecuada, que estaba desfasada ya entonces