Separación Concello-Iglesia

Si algo quedó muy claro desde el principio de este mandato es que el gobierno iba a ser un gobierno laico, que la separación de Iglesia-Concello tenía que quedar reflejada desde el primer momento. Poco después de tomar posesión, el gobierno acordó que no acudiría a los actos religiosos del Cristo, en concreto a la procesión, que aquellos que quisieran ir debían ir a título particular. No fue nadie del gobierno. Después vino la pugna entre el Concello y la Iglesia por la retirada de la placa franquista que hay en una fachada de la ex colegiata de Cangas. Hubo reuniones y más reuniones con el párrroco y con el Arzobispado de Santiago. El asunto ahora está en los tribunales. La siguiente confrontación fue por el eleveado ruido de las campanas de la ex colegiata. Hay abierto expediente y a la espera de una segunda medición.