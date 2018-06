Pazos afirma que le gustaría una lista única para las próximas elecciones municipales

El día 12 de junio de 2016, Xosé Manuel Pazos tomaba posesión de la Alcaldía de Cangas al frente de un gobierno tripartito que se había conformado tras duras negociaciones, en la que no faltaron los ataques ni las reuniones casi clandestinas. Era un gobierno, que como ocurriera otras veces en Cangas, solo le unía, de verdad, una cosa: sacar al PP de la Alcaldía. Hay que recordar que Asemblea Pola Unidade (ASpUN) es prácticamente una excisión de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) y que el BNG aún seguía teniendo a Mariano Abalo como enemigo y contaba con motivos para recelar de ACE tras poner contra las cuerdas a Clara Millán, alcaldesa en el anterior gobierno tripartito (2007-2011).

Pero esta vez, el elegido para gobernar Cangas no era una persona propensa a la confrontación entre partidos que gobiernan. Había estado como concejal de Cultura en el gobierno cuatripartio de Euloxio López (BNG) por lo que tenía un plan para andar por la cuerda floja. Nada más tomar posesión, con la Internacional de fondo, Xosé Manuel Pazos lo expuso: no ser un alcalde de ACE, sino de todos. Y no le ha ido mal hasta la fecha, aunque alguna que otra crisis tuvo que sortear a golpe de diálogo y de llamadas a la calma. Él está convencido de que la llave maestra de este gobierno tripartito es saber cuál es la prioridad. "Ser capaz de dialogar, manter a tranquilidade nos momentos de maís tensión e marcarse prioridades son as claves.Eu penso que eso o conquerimos".

Xosé Manuel Pazos realiza un balance positivo de estos tres años de gobierno de coalición (ACE, BNG y ASpUN). Era consciente de que había muchas cosas en contra, del fracaso de otros intentos, pero considera que se demostró que la fórmula funciona en Cangas. Afirma que no se pudieron conseguir hacer todas las cosas que pretendía el tripartito,pero que sí se hizo una política diferente, más del día a día, lejos de las obras faraónicas. "Fixemos moitas obras de saneamento e abastecemento, humanizouse o Casco Vello e a deuda ao final do ano quedará reducida nun 40%. Actuamos en lugares nos que non se interviu en 30 anos. "É certo que un goberno tripartito leva consigo dificultades. Pero penso que primou a coordinación e a solidaridade entre os tres grupos. Todos supemos renunciar, marcar prioridades e actuar sobre elas".

A las críticas del PP de que no hay grandes obras, Pazos responde que se optó por otra política. Recuerda que había muchas cosas por hacer en las parroquias. "Creo que na situación que nos tocou gobernar as grandes infraestructuras, como Auditorio, ya estaban feitas, nos tiñamos que facer unha política do día a día, moi perto da veciñanza, para darlle unha maior calidade de vida. Hai que recordar, tamén, que nos non tivemos un Plan E, que solo contamos coa ayuda de Diputación de Pontevedra, con algunhas subvencións da Xunta e o que dedicamos nos a inversións".

El alcalde piensa que se puede reeditar el tripartito, aunque lo que le gustaría de verdad es que hubiese una lista única. ACE y ASpUN ocupan prácticamente el mismo espacio político, no así el BNG que se mantiene distante. Insiste en que en su afán de ser alcalde de todos se encontró a un Partido Popular que no prestó en estos tres años ninguna colaboración, con ataques personales y una oposición virulenta de muchos concejales de esta formación política. "Pensan que lle quitámos algo que era deles, que tiñan en propiedade. Por eso nos chaman goberno okupa".

Una de las banderas de este gobierno era Massó. A día de hoy todavía no se sabe muy bien que va a ser de este espacio. El regidor local afirma que está para el debate del Plan Xeral. "Quero que se desenrole a zona de Massó baixo consenso e con una actuación sostible, pero urxente", señala Xosé Manuel Pazos que recuerda la deuda histórica que Sanidade e Infraestructuras tiene con Cangas.