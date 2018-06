Pacientes con diabetes, con apoyo de los alcaldes, exigen a la Xunta que se haga cargo de las agujas

Representantes de la asociación de niñas y niños con diabetes "Anedia" y de los concellos de Cangas, Moaña y Bueu entregaron ayer por la mañana en el centro de salud de Cangas varios recipientes con centenares de agujas utilizadas para inyectarse insulina que desechan a diario y para los que no existe un contenedor específico. Con ese gesto simbólico, los afectados protestan porque la Consellería de Sanidade "desenténdese das súas responsabilidades" de gestión de los residuos sanitarios y le carga esa responsabilidad a los propios afectados, según denuncia la presidenta del colectivo, Ana Pérez, que acudió acompañada de otros miembros de la asociación y de los alcaldes de Moaña y Bueu, Leticia Santos y Félix Juncal, del concejal de Sanidade e Servizos Sociais de Cangas, Tomás Hermelo, y de los ediles buenenses Fidel Castro y José García Cuervo, así como de la presidente de la asociación A Voz da Sanidade de Cangas, Carmen Nores.

Los afectados se sienten abandonados por la Administración autonómica en la tarea de deshacerse de las agujas de las jeringuillas que utilizan para hacer frente a la enfermedad. Señalan que en algunos centros de atención primaria de Galicia sí los recogen, aunque es un gesto de buena fe de los trabajadores -que deben lidiar luego con el problema- y no del Sergas, que no hace excepciones. Los concellos también se quejan de asumir más competencias de las que le corresponden, aunque estarían dispuestos a echar una mano siempre que la Xunta los dote de medios humanos y materiales suficientes, porque "xa non damos abasto" con lo que soportan y están "ao límite da capacidade", señalan los responsables municipales, que también buscan vías de presión a través de la Mancomunidade do Morrazo.

Entre las medidas a corto plazo, concellos y Mancomunidade pedirán al Servizo Galego de Saúde (Sergas) que recupere el servicio de recogida de agujas "ao menos de forma provisional", mientras no se resuelve la situación de forma definitiva, pues no se trata solo de habilitar contenedores específicos sino, sobre todo, del traslado y tratamiento posterior que debe darse a estos residuos con restos biológicos. También se llevará a los plenos municipales y a la asamblea de la Mancomunidade una moción de apoyo a esas demandas, además de remitir el asuntos a los diferentes grupos parlamentarios gallegos para que tomen nota del problema y realicen la presión y gestiones oportunas ante el Gobierno gallego, al que acusan de "deixación de funcións".

Sanitario y ambiental

Además de las repercusiones sanitarias, la retirada y tratamiento de dichas agujas representa un problema de seguridad sanitaria y medioambiental, por lo que no entienden que la Xunta deje este asunto en mano de los propios afectados sin hacer siquiera un seguimiento de los desechos. "Non se garantiza a trazabilidade e non sabemos que accidentes poden causar", ya que pincharse con una de ellas obliga a realizar un complejo seguimiento del herido para descartar que haya resultado afectado por alguna enfermedad contagiosa, señala Félix Juncal. "A Xunta non pode botar balóns fóra", denuncia la regidora moañesa, Leticia Santos. El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, también ha hecho varios intentos de contactar con el gerente del EOXI de Vigo, Félix Ruibal, para hablar de este y otros asuntos sanitarios pendientes, aunque sigue sin recibir respuesta, según apuntó el edil Tomás Hermelo.

La presidenta de la asociación A Voz da Sanidade, Carmen Nores, añadió que el problema que genera la recogida y tratamiento de este tipo de residuos sanitarios no se ciñe a los pacientes de diabetes, sino que afecta a muchas otras personas que padecen enfermedades graves o crónicas que precisan inyectarse con cierta frecuencia.