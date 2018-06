O Morrazo recuerda: "Goberne quen goberne, as pensións se defenden"

| El cambio de Gobierno en España no va a suponer un cambio en la actitud reivindicativa de los pensionistas de O Morrazo, que ayer se manifestaron por las calles de la villa, desde la Praza do Concello hasta la Alameda Vella y regreso. Es cierto que hay intención de rebajar la tensión, pero solo para dar un respiro al nuevo Gobierno socialista que acaba de tomar posesión. Y la movilización de ayer fue para advertir que la lucha en la calle iba a continuar si no se cumplían las reivindicaciones. Era una demostración de fuerza que no se quedó pequeña por el hecho de que el número de personas asistentes no superara las 300. La de ayer era para recordar a los que toman el mando que ellos siguen en la lucha. Sus consignas "Nin un paso atrás!" o "Goberne quen gobernen as pensións se defenden", no dejan lugar a dudas. En la movilización participaron personas de toda la comarca de O Morrazo, desde Cangas hasta Bueu, pasando por Moaña. La idea es esperar hasta septiembre para retomar las movilizaciones. Hay que recordar que los pensionistas reclaman pensiones mínimas de 1080 euros mensuales en 14 pagas al año, la revalorización automática de las mismas en relación al IPC y la recuperación económica de lo perdido desde el año 2011, entre otras muchas. Piden solidaridad porque lo que se gane ahora servirá a los trabajadores de hoy.