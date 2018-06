Condenado el Concello de Cangas a pagar por ocupar unos terrenos en Herbello

El Juzgado Contencioso número 3 de Pontevedra condena al Concello de Cangas a pagar 38.255,60 euros y a la indemnización de daños y perjuicios derivados de la ilegítima ocupación (7.645.12 euros) más los intereses legales correspondientes. Vecinos de Herbello, en Aldán, denunciaron al Concello de Cangas por haber invadido terrenos de su propiedad con motivo del ensanchamiento de un camino. Queda constancia de la desaparición parcial del antiguo muro de sillería de piedra del país, de la ocupación de 430 metros cuadrados de parcela A, de 473 metros cuadrados de la parcela B y de 341 metros cuadrados de la C; en total, 1.244 metros cuadrados. El camino fue ensanchado por el Concello en el año 2014. El Concello contestó al tribunal en junio de 2017 que no costaba ningún expediente que se hubiera tramitado con motivo de obras de ampliación y asfaltado del Camiño de Costa, en San Cibran, Aldán, por lo que no puede responder la pregunta del tribunal de cuándo se inició y finalizó la obra. Sin embargo la obra sí se realizó.