El BNG apoyará todas las medidas contra el recorte de la atención sanitaria en Moaña

El responsable local del BNG de Moaña, Daniel Rodas, ante la confirmación de que el Sergas cerrará las consultas médicas de tarde en Moaña, entre el 16 de julio y el 31 de agosto, traslada el apoyo del consello local del partido a los profesionales de la sanidad pública en este municipio, que una vez más padecen "o ninguneo aos seus dereitos, deterioro da calidade do servizo prestado e a precariedade dos seus postos de traballo por parte dunha administración aos intereses privados".

Rodas apoya a la alcaldesa de Moaña, la nacionalista Leticia Santos, en sus reivindicaciones ante el gerente de la Estructura de Xestión Integrada (EOXI) -antes área sanitaria- de Vigo, Félix Ruibal, compartiendo sus declaraciones públicas en las que reflejan que dichas medidas perjudican gravamente a los usuarios, restándoles servicios y dificultando la conciliación familiar de aquellos moañeses que están inscritos en la atención médica de tarde.

Señala que en Moaña hay sobradas razones para no aceptar estos nuevos recortes, además de carecer de un centro de salud adecuado a la población: "Seguemos a pagar servizos que non nos corresponde como pagar a instalación de novas asistencias: centro de fisioterapia e odontoloxía, no Rosal". Por esta razón celebra la convocatoria del consello sectorial de Sanidade para el jueves, 14 de junio, en donde apoyará todas las medidas que se adopten para defender los derechos de los usuarios de una sanidad pública, gratuita y de calidad. Añade que la medida aplicada en Moaña es el camino instaurado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al frente de la Xunta: "El é o verdadeiro responsable de ter como obxectivo o de precarizar a asistencia mentras vai entregando ao negocio das empresas privadas a parte máis significativa deste ben público: Laboratorio Central de Galicia, mantemento, cociñas, enerxías, telecomunicacións... Sirva como exemplo a privatización do Álvaro Cunqueiro, o novo contrato con Povisa ou o decreto das lista de espera que fai desviar unha parte de pacientes a centros privados".