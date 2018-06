Antonio Lizana "La música no sabe de fronteras: transmite o está muerta"

El I Festival Internacional de Jazz de Bueu recibe hoy a uno de sus invitados estrella: el saxo y cantante gaditano Antonio Lizana, que presenta su disco "Oriente". El artista cuenta con un estilo personal y alejado de convencionalismos, con una aproximación fresca y diferente entre el jazz y el flamenco. Y con carga, mucha carga social. El concierto será en el Centro Social do Mar, con pases a las 22.00 y 23.10 horas. En este mismo escenario tocarpn ayer Virxilio da Silva y Juzz [en la imagen inferior]. La programación de hoy se completa con un concierto de M.G.V. en el Leña Verde (12.30 h) y una jam session de Sunil López Cuarteto, a medianoche en el Aturuxo.

-Su música es la unión entre el jazz y el cante flamenco. Supongo que nacer en San Fernando, la cuna de Camarón de la Isla, puede ser una motivación para inclinarse hacia el cante. ¿Cómo llegó a la unión entre ambos mundos musicales?

-Realmente nunca me lo planteé. Comencé a escribir música que en principio iba a ser instrumental cuando estaba en Musikene, pero de manera involuntaria, aunque yo tampoco lo evitaba, todo lo que me salía tenía tintes flamencos o orientales. En ese mismo proceso, me di cuenta de que hacía falta una voz flamenca en el grupo y como en el País Vasco no conocía ninguna decidí hacerlo yo mismo, que hasta aquel momento solo me limitaba a hacer los coros cuando iba con otros cantantes.

-Lo que está claro es que ambos estilos no son tan distantes como muchos podrían pensar. El mítico disco "Kind of blue" de Miles Davis ya se cerraba con "Flamenco sketches", una antesala del "Sketches of Spain".

-Tienen muchas diferencias, pero hay algo en común, que es lo que hace que se fusionen de una manera tan orgánica: la importancia de la improvisación. De la misma manera en que se improvisa sobre un estándar de jazz, haciendo variaciones sobre una melodía principal, en el flamenco se hace lo mismo. Un cante con un siglo de antigüedad se puede reinterpretar con una visión actual, por eso son músicas vivas.

-Su nuevo disco, "Oriente",tiene una fuerte carga social, empezando por el tema principal, "Fronteras", que empieza con fragmentos de informativos sobre el drama de las pateras y en el que canta "Fronteras pintadas al azar, el tiempo las volverá a borrar". ¿Es una obligación a este lado de la frontera denunciar este mundo lleno de vallas y desigualdades?

-Cuando nacemos nos encontramos con un mundo y normalmente aceptamos muchas cosas sin plantearnos si tienen fundamento. Acostumbramos a dividirnos por grupos, ya sean nacionales, políticos, raciales o religiosos y les atribuimos unas virtudes y defectos por pertenecer a un bando o otro. Hasta que no ganemos en empatía y nos veamos todos como un solo colectivo el mundo seguirá sufriendo los mismos dramas.

-En ese tema habla de las fronteras geográficas, pero en su música se intuye también un intento de saltar fronteras estilísticas y etiquetas. Creo que es algo que se puede percibir por la confluencia de estilos y por la diferente procedencia de los músicos de su banda.

-Absolutamente. La gente acostumbra a poner etiquetas a todo, pero no hay nada más limitante. En el caso de la música es muy enfermizo: "Esto es flamenco, ahora jazz, ahora parece música africana?" La música es una y no entiende de nada de eso. O transmite o está muerta.

-Me gustaría preguntarle por "Debí nacer ya culpable", una canción en la que su saxo parece arrastrar una profunda tristeza, hasta que al final del tema canta "mi corazón volará libre sobre los muros y la planicie".

-Con esa letra trato de empatizar con un esclavo, alguien que vive sabiendo que nunca podrá huir ni tomar ninguna decisión por sí mismo, y al final del todo dice: "Me consuela el pensamiento de ser uno con lo que siento, mi corazón volará libre sobre los muros y las planicies". Se refiere a que pueden esclavizar su cuerpo, pero si está en paz consigo mismo su corazón alcanzará la liberación.

-En ocasiones el mundo del flamenco parece reacio a la posibilidad de explorar otros caminos, algo que sufrió el propio Camarón con "La leyenda del tiempo" o Enrique Morente con "Omega". ¿Qué reacciones percibe hacia su trabajo?

-La verdad es que no me han llegado críticas tan fuertes como las que recibieron en su día Camarón o Morente, pero eso es sin duda porque ya eran famosos cuando hicieron esos trabajos. De ellos se esperaba que hiciesen lo que venían haciendo en sus discos anteriores [flamenco tradicional] y muchos de sus seguidores se sintieron traicionados. Mi caso es diferente porque desde mi primer trabajo voy en la misma línea, así que nadie espera otra cosa de mí. Puede gustar o no, pero nadie se siente defraudado.

- Creo que usted se enamoró de la música con los discos que tenía su padre de Pink Floyd o Jethro Tull y llegó al conservatorio queriendo estudiar guitarra. Pero no había plazas y escogió el saxo. ¿Al final fue mejor que no hubiese plazas de guitarra?

- ¡Nunca lo sabremos! [Risas] Me sigue encantando la guitarra, aunque creo que al final, si alguien tiene necesidad de expresarse, se expresa con lo que tiene.