El PP critica al gobierno local por inmovilista y el alcalde asegura que todo es un proceso para dilatar la reversión

Una de las críticas que el Partido Popular lanzó y lanza al gobierno municipal es precisamente que no había movido nada para la desafectación de los terrenos, que no había continuado los trámites para conseguir hacer realidad el acuerdo plenario adoptado por unanimidad para que los terrenos que se reclaman pasen a ser de propiedad municipal. También es cierto que el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, manifestó, en el mes de marzo, que para nada hubo consenso con Portos de Galicia como vuelve a reiterar su presidente, José Juan Durán. Afirma que ni tan siquiera supo con antelación como iba a quedar el DEUP de Cangas y que en ningún momento se comunicó al Concello que antes de la desafectación era necesario clasificar los terrenos que se demandan como zona de integración puerto-ciudad. El alcalde está convencido de que todo es una estrategia para dilatar en el tiempo la desafectación y posterior reversión. También señala que el expediente lo pudo iniciar el propio Portos de Galicia y no lo hizo. "Será por algo", comenta el regidor local.