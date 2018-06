Las cantigas que aluden al mar centran la charla de la catedrática Mercedes Brea

El Ciclo de conferencias organizado por el Concello de Cangas, desde el pasado mes de mayo, en torno a la figura del poeta medieval Johan de Cangas, encaran su recta final con la conferencia de clausura que se celebrará mañana viernes a cargo de la coordinadora del ciclo y catedrática en Santiago, Pilar Lorenzo.

Ayer intervino la catedrática de Filología Románica de la Universidad de Santiago Mercedes Brea que aludió a Johan de Cangas como la figura de un trovador que se supone oriundo del Morrazo, tanto por su nombre con el que figura en los cancioneros como por vincular sus composiciones a San Mamede do Mar "que se adoita identificar coa ermida dese nome na parroquia de Beluso". Brea ha desempeñado diversos cargos académicos (vicerrectora de profesorado, decana de Filología y directora de la Editorial Universitaria), coordina en la actualidad una red de investigación de estudios medievales y dirige la Escuela de Doctorado en Artes y Humanidades. Ayer centró su intervención en Cangas en las cantigas que mencionan explícitamente el mar: "O xénero no que este elemento está máis presente é o das cantigas de amigo, ata o punto de que se chegou a establecer unha modalidade xenérica para agrupalas, baixo o nome de mariñas. En ocasións, xunto co mar aparece mencionado un santuario que se supón ubicado na súa beira, e isto conleva interferencias entre este grupo e o coñecido como cantigas de romaría ou de santuario; teñen normalmente en común a referencia ao encontro dos namorados. De todos modos, a presencia do mar adquire relevo especial nalgún trobador, como Pai Gomez Chariño, para quen era un medio ben coñecido posto que desempeñou o cargo de Almirante do mar". Añadió que las cantigas de amor más destacadas en este ámbito son las de Chariño, que compara a coita do amor coa coita do mar y que, en una de estas piezas relaciona el mar con el bien y el placer, en oposición a la tierra, que asocia al pesar y al mal. Hizo hincapié en que el mismo trovador emplea el mar para advertir a la Corte de los peligros que pueden derivar de un comportamiento inapropiado.