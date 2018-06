La agrupación socialista de Cangas apuesta por A Rúa para ubicar el CIS

Mientras el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo (ACE), desmiente categóricamente que estuviera presente con el alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE) en la reunión que tuvo lugar el martes en la Alcaldía con el empresario Juan Lago, la agrupación socialista hace un llamamiento al consenso en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que está en fase de borrador.

La agrupación socialista de Cangas, que mantiene criterios diferentes a los del concejal del PSOE en la corporación de Cangas, Alfredo Iglesias, señala que "sobre la posible construcción por parte de la Xunta de Galicia de un Centro Integrado de Saúde ou du novo Centro de Saúde, manifesta que as necesidades da nosa vila son suficientemente serias como para requerir compromisos firmes por parte de todolos axentes implicados. Son excesivas as carencias sanitarias como para requerir compromisos firmes por parte de todolos axentes implicados. Son excesivas a s carencias sanitarias do noso concello e que o único que parece queren facer determinados grupos políticos é unha utilización partidaria da sanidade con fins únicamente electoralistas"

La agrupación socialista manifiesta que facilitará la máxima colaboración en prol de resolver todalas carencias sanitaria de Cangas, sempre desde a defensa da sanidade pública, pero sempre coa intención de obter compromisos reais que se manifiesten en melloras para todos os cidadáns. Entendemos tamén que as labores de Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Cangas teñen que seser estoitadas e tomadas en consideración no relativo a estas materias e por parte desta agrupación tentaremos reunirnos coa plataforma, a fin de escoitar as súas demandas e facelas oir".

Declaran que consideran adecuado el proyecto de Centro de Alta Resolución planificado durante la presidencia de Emilio Pérez Touriño en la Xunta de Galicia en A Rúa, que posibilita dar servizos a Cangas, Moaña e Bueu.