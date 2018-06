Vuelve la canción de Benidorm

Este viernes, los componentes del mítico grupo de O Morrazo Nuevas Amistades se vuelven a subir a un escenario, como grupo Varalonga, para interpretar la versión en gallego y con voces masculinas de aquel tema con el que llegaron a la final en el prestigioso Festival de Benidorm de 1973, "O que non chora non mama". Será en la TVG, en Luar.

Sobre el escenario del programa de la Televisión de Galicia "Luar" estarán los componentes del actual grupo Varalonga: Toño Parcero, Seso Portela, Daniel Gallego, Hono Parcero y Jesús Porto. Faltarán las mujeres, pero volverán a cantar, con una versión en gallego y arreglos con voces masculinas, el tema "O que non chora non mama" que en 1973 y siendo Nuevas Amistades, con el que quedaron finalista en el XV Festival de la Canción de Benidorm del año 1973.

El tema, de María José y Ricardo Cerratto, habla de pedir ayuda a los amigos en momentos difíciles de la vida. Esta expresión, asegura Hono Parcero "é un clásico nas nosas vidas e non e exclusiva da nosa lingua, encóntranse tamén noutras coas súas propias analoxías: Chi non piange, non poppa, en italiano; Quem nao chora, nao mama, en portugués; Qui no plora, no mama, en catalán; ou Guagua que no llora, no mama, nalgúns países hispanoamericanos".

Pasaron ya 45 años de aquel festival de Benidorm cuando O Morrazo tenía un grupo musical que alcanzó grandes éxitos y fue conocido en toda España, con primeros puestos en las listas de éxitos. "Nuevas Amistades" grabó con la discográfica Marfer a partir de su triunfo en el Festival del Miño con "Cantiga das fontes" de Fernando Vázquez, del también mítico grupo Los Zuecos"de Vigo. Fue el primer tema que se presentaba en gallego.

Nuevas Amistades se presentó después al festival de Mallorca en donde alcanzaron el trofeo "Joya de oro" . El certamen fue retransmitido por televisión, presentado por José Luis Uribarri, y todo O Morrazo estuvo pendiente del joven grupo que posteriormente ficharía por la discográfica "Philips Phonogram". Con ella grabó con gran éxito el tema "El eco y el carretero". El Festival de Benidorm se celebró entre el 15 y 17 de julio, en la plaza de toros con Concha Velasco como maestra de ceremonias. En aquella edición se concedieron varias "Sirenitas" de honor a quienes se habían distinguido en anteriores ediciones. Entre los agraciados estaba Adolfo Suárez, director general de RTVE en aquel entonces. Fueron 485 canciones de las que seleccionaron 21 para las semifinales y quedaron 10 para la final. El festival se retransmitió por televisión y llegó a casi toda América Latina.