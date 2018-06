Portos retira del muelle de Aldán 7.000 kilos de residuos del fondo marino

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, recogió ayer un total de 7.000 kilos de residuos en el fondo marino del muelle del Aldán, donde cursó visita el presidente del ente público de Portos de Galicia, José Juan Durán. Mencionó Durán que el objetivo de este trabajo era retirar del fondo marino una serie de objetos depositados en el muelle, bien por negligencia o por actos de vandalismo. Los trabajos se llevan a cabo en coordinación con la Cofradía de Pescadores de Aldán, de la que es patrón mayor, Juan Manuel Gregorio, que también estuvo presente ayer en el muelle. La coordinación consiste en que este tipo de trabajos no impidan la labor diaria de los marineros.

Entre el material que aparece en el fondo marino figuran cuerdas, ruedas de defensa, restos de embarcaciones, muertos de hormigón, cajas de pescado y hasta una radio, que fue extraída ayer por la empresa contratada por Portos de fondo del muelle de Aldán.

José Juan Durán destacó que en Aldán que la experiencia acumulada en los años anteriores indicaba la necesidad de continuar con esta iniciativa que permite retirar de los fondos marinos residuos materiales que nunca debieron llegar al mar. Además, recalcó que esta actuación mejora la seguridad en las augas interiores e impulsa la protección de la fauna marina, que puede ser afectada seriamente por la acumulación de residuos en los fondos marinos.

Desde la Consellería do Mar se indica que la limpieza de las dársenas implica la recogida selectiva de objetos del fondo marino dentro de aguas interiores del puerto. "Non se trata dunha dragaxe, senón da recollida de residuos que se atopan no leito mariño producidos pola caída accidental dos mesmos ou por outras razóns. Con esta acción preténdese sumar á limpeza en terra a limpieza no fondo do mar e mellorar ademáis a imáxe das instalacións".

Buceadores

El equipo de trabajo que se encargó de la limpieza de la dársena está formado por cinco buceadores y como medios mecánicos cuentan con un barco grúa. Además, la empresa está coordinada en tierra con la limpieza de Portos de Galicia, que tiene preparados los contenedores para el depósito de residuos en tierra y realiza su gestión selectiva.

En los próximos días, la quinta fase de esta operación de limpieza de dársenas gallegas en la provincia de Pontevedra se desarrollará, entre otros puertos, en el de Moaña.