ASpUN afirma que "non hai intransixencia é sentido común"

Asemblea Pola Unidade (ASpUN) salió ayer al paso de las declaraciones realizadas por la oposición en las que criticaban a los concejales de esta formación en el gobierno tripartito por mantener posturas inflexibles ante asuntos como el borrador del Plan Xeral o la elección de los terrenos que el Concello de Cangas debe poner a disposición de la Consellería de Sanidade para construir un Centro Integral de Sanidade (CIS).

ASpUN aclara que su propuesta, en relación a la restricción de tráfico a las playas de O Hío y Aldán, "non é impedirlle o paso a ninguén. É unha cuestión de capacidade de vías e núcleos rurais próximos as praias". Esta formación está convencida de que se sobrepasó ya el volumen de vehículos que pueden soportar. "No verán é imposible circular por moitas delas. E no caso de ter una emerxencia o problema é grave.A nosa aposta pasa por aparcadoiros disuasorios, transporte público colectivo ás praias, accesos peonís e en bicicleta."

Por lo que respecta a las dotaciones sanitarias, ASpUN deja claro que apuesta por localizar el centro de especialidades en el acceso a A Rúa, como algúns dos outros grupos. "A acusación de intansixencia ven en que apostamos só pola marxen dereita". Esta formación política afirma que su elección no es algo arbitraria ni gratuita, como sugiere el Partido Popular o el PSOE y explica que en el lado izquierdo está el Rego do Saiñas que se pretende poner en valor y conservar y proteger sus márgenes. "Non hai intransixencia, é sentido común".

Por su parte, el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, aseguró ayer que ACE no pretendía entrar en batalla en este momento con el Plan Xeral, ya que se estaría poniendo en peligro un documento fundamental para el desarrollo urbanístico de Cangas. Ahora mismo se está concluyendo el borrador, una fase inicial que hay que cerrar y que servirá para comenzar después con el avance del PXOM.