Bueu cierra su Corpus más participativo y quiere aspirar a Fiesta de Interés Nacional

Los vecinos y alfombristas de Bueu descansan ya después del intenso trabajo que ha rodeado la festividad del Corpus, con la tradición de sus alfombras florales cubriendo las calles del centro urbano del municipio. La lluvia que cayó a ratos este fin de semana deslució en parte las celebraciones e incluso obligó a la procesión del domingo a acelerar el paso. Pero no ha desanimado a la asociación de alfombristas, que sigue marcándose objetivos. Uno de los próximos es conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, para lo que aún deberán esperar cuatro años.

"Este ha sido el primer año en el que los alfombristas hemos podido disfrutar de la Festa de Declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia. Se aprobó hace un año, pero tan encima del Corpus que apenas lo pudimos celebrar", explica la presidenta de la Asociación Alfombras Corpus Bueu, Carmen Santos. La normativa que regula estas distinciones estipula que deben pasar al menos cinco años antes de optar al siguiente escalón, que en el caso de Bueu sería la Fiesta de Interés Nacional. "Dentro de cuatro año lo vamos a intentar. Pero independientemente de ello el pueblo de Bueu y los alfombristas deben estar muy contentos con lo que se ha conseguido. La declaración de fiesta de interés gallego ha servido para darle la categoría que se merece y es muy positivo que Bueu esté representado en la Comisión Gestora Internacional de Arte Efímero", argumenta Carmen Santos. De hecho, una delegación de alfombristas de Bueu participará a partir del 21 de junio en el Congreso Internacional de Arte Efímero, que este año será en España, en la localidad albaceteña de Elche de la Sierra.

La asociación Corpus Bueu asegura que pese a la lluvia este ha sido el año con mayor movilización y participación ciudadana, lo que también se dejó notar en un aumento de visitantes. "Nos visitó más gente que otros años. Es una pena que no pudiesen ver las alfombras de Bueu en todo su esplendor. Tanto por la lluvia como por el hecho de que este año la meteorología provocó que hubiese menos flor para poder hacer nuestros diseños", afirma la presidenta de los alfombristas, que subraya que a pesar de los avances "la experiencia nos enseña que hay que seguir trabajando todos juntos para mejorar". El esfuerzo acumulado durante las últimas semanas y días, incluyendo la tensión del fin de semana por la amenaza de lluvia, también supuso un coste físico. "Ayer [por el domingo] el cansancio y el dolor era tan grande que no pude acudir a los actos religiosos en nombre de la asociación, por lo que espero que me disculpen", explica Carmen Santos.

La valoración por parte del Concello de Bueu es similar. El consistorio tuvo que asumir la organización del programa lúdico de actividades, con conciertos, verbena y atracciones para los más pequeños debido a la ausencia de una comisión de fiestas. El alcalde, Félix Juncal, destaca el esfuerzo realizando por todos los vecinos para hacer posible "unha festa que é unha expresión artística colectiva" en la que es necesaria la colaboración. El regidor también quiso alabar el trabajo de la Policía Local y de su cabo jefe para organizar todo el dispositivo de tráfico necesario para que los alfombristas pudiesen trabajar con seguridad, así como del edil de Servizos, Fidel Castro, con la coordinación de la limpieza posterior a la procesión.

El descanso de los alfombristas será muy breve porque esta semana acudirán a impartir un taller al Concello de As Pontes de García Rodríguez y después del congreso internacional de Elche de la Sierra toca pensar en las celebraciones de la Virgen del Carmen. Los alrededores de la lonja volverán a cubrirse con alfombras florales y estarán presentes delegaciones de La Orotava (Tenerife), Carrión de los Condes (Palencia), Castropol (Asturias), la Federación de Catifaires de Cataluña y alfombristas de localidades gallegas, como Cangas y Ponteareas, entre otras.