El borrador del PXOM restringe el acceso a playas con aparcamientos disuasorios y carriles bicis

La elaboración del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cangas (PXOM) sigue el calvario de las reuniones, que no cesan. Ayer volvió a ser la del equipo redactor con los técnicos municipales, con el gobierno municipal y con la oposición, por la mañana, y con los técnicos, las juntas de montes y la Asociación de Minusválidos de Cangas, por la tarde.



La empresa redactora Monsa tiene claro lo que quiere hacer: compactar el núcleo urbano ocupando los espacios vacíos que tiene y que bajan desde la montaña hasta el litoral e integra en la agrupación urbana la zona del estadio municipal de Verín. También tiene claro la empresa redactora que se deben buscar soluciones al problema que representa el tráfico en la zona de playas de Aldán y O Hío. Como asegura el representante de Monsa, Mario Iglesias, son zonas que tienen gran capacidad de atracción de tráfico, al que hay que dar respuesta, bien ordenándolo con aparcamientos disuasorios o restringiéndolo. Gobierno y oposición local opinan aquí de diferente manera. El tripartito opta por fórmulas más restringidas, sobre todo Asemblea pola Unidade (ASpUN).



El borrador del plan define una serie de itinerarios peatonales y ciclistas que pretenden ser alternativas a las vías existentes que llevan a Nerga, Cabo Home o Donón, según apunta Mario Iglesias. En este campo hay poco consenso entre gobierno y oposición, además, miembros del tripartito, como Asemblea Pola Unidade, mantienen actitudes bastante intransigentes, que para la oposición tratan de dificultar el acceso a las playas, que no son ni de los vecinos de O Hío, ni de los de Aldán, como recuerdan miembros de la oposición.



Donde parece haber unanimidad es en poner en valor el patrimonio industrial, como son las fábricas de salazón repartidas por la costa de Cangas. Desde el PXOM se va a hacer lo posible para que esto suceda pero va a depender muy mucho del Ministerio de Fomento ya que hay que cambiar el uso y eso solo se puede hacer mediante solicitud al ministerio y posterior aprobación, según explica el portavoz de Asemblea Pola Unidade, Tomás Hermelo.



En cuanto a los convenios urbanísticos se refiere, Mario Iglesias explica que el de Massó es diferente al de Promalar. Afirma que en el primero no se puede cuestionar la condición de Suelo Urbano No Consolidado, por su cercanía a la ciudad; lo que sí se puede cuestionar es la intensidad de su ocupación. El de Promalar es muy distinto, señala el representante de Monsa, ya que supone un cambio muy significativo: medio rural, concretamente monte, convertirlo en Suelo Urbanizable. Asegura que el borrador va a tener en cuenta la sentencia que haya en torno al convenio de Promalar. Hay que recordar que todavía está pendiente de resolver la apelación realizada por un particular contra la sentencia de un juzgado de Pontevedra que rechazaba que los Montes de Aldán, a los que afecta el convenio de Promalar, fueran comunales. En el dinero de los convenios, si el Concello los tiene o no que devolver, Monsa no entra. Sostiene que es una cuestión política, ajena a su trabajo.



Por otra parte, gobierno y oposición "consensuaron" una propuesta para remitir a la Consellería de Sanidade en relación a dónde se pretende ubicar el Centro Integral de Sanidad (CIS). Son tres las propuestas que Cangas remitirá a Sanidade para que elija la más conveniente: los terrenos ubicados a la margen izquierda del acceso a la rotonda de A Rúa, la margen derecha y Massó, como tercera opción.



La oposición aquí (PSOE y PP fueron los que acudieron a la reunión de portavoces para tratar este asunto) calificó la postura de los concejales de Asemblea Pola Unidade, Ánxela Vizoso y Tomás Hermelo, de intransigente. El hecho de que en la mesa de negociación optaran por la margen derecha de A Rúa y que no pasarían por otra opción, fue calificado por PP y PSOE de intransigencia, de mínima flexibilidad, de falta de diálogo, de menosprecio a las posturas de los demás y de no atender tan siquiera a las consideraciones realizadas por los técnicos municipales. El PP recordó que en la margen izquierda existía una bolsa de Suelo Urbanizable que se podía desarrollar y el Concello obtener terrenos de forma gratuita. Ésta propuesta y la de Massó tienen el handicap de que los terrenos no se pueden entregar ya, que requieren de un tiempo para desarrollar la zona urbanísticamente.









Tomás Hermelo (AspUN)

"Hai que crear viais alternativos, viaxar en bicicleta e usar o transorte colectivo"

Asemblea Pola Unidade quiere poner coto a la entrada masiva de vehículos a las playas. Para ello opta en el Plan Xeral por crear vías alternativas para viajar en bicicleta o andar, además de fomentar el uso del transporte colectivo a las zonas de O Hío y Aldán, parroquias que el portavoz de ASpUN, Tomás Hermelo, quiere unir con un carril bici. Pero también insiste en que no hay una solución fija todavía y encuentra apropiada la propuesta del borrador en la que menciona aparcamientos disuasorios a las entradas de O Hío y Aldán.

En cuanto a la conservación del patrimonio industrial que hay a lo largo de la costa, Tomás Hermelo apuesta por ello, pero insiste en que hay que aprovechar una "ventana" que abre la Ley de Costas para cambiar el uso del suelo de estas edificaciones, entre las que se encuentran la de Ameixoada y la de Rodeira, donde existen proyectos hoteleros a su alrededor.







Rafael Soliño (PP)

"No puede ser limitarlo todo a aparcamientos y sendas"

El portavoz del Partido Popular, Rafael Soliño, retomó la vida política tras el famoso enfrentamiento con el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo (ACE), a quien propinó una larga lista de insultos, asistiendo a la reunión con el equipo redactor del Plan Xeral y con el gobierno. Asegura que los aparcamientos disuasorios para Aldán y O Hío no van a ser funcionales y que no se puede prohibir a la gente ir a las playas. "Lo que no puede ser es limitarlo todo a aparcamientos disuasorios y a utilizar bicicletas", señala Soliño. Criticó la falta de diálogo de ASpUN en torno a la búsqueda de los mejores terrenos para ubicar el CIS. "No se puede decir que o la margen derecha y que no pasan por otra cosa, cuando la reunión de ayer era para buscar consensos. No tiene sentido. Solo vale lo que ellos digan. Me parece lamentable que los demás miembros del gobierno se plieguen a lo que dice ASpUN".