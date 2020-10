Vacunación de la gripe y PCR en saliva para la residencia y el centro de día

En otro orden de cosas, el centro de salud de A Estrada tenía programada para la tarde de ayer la vacunación contra la gripe y la neumonía de los usuarios de la residencia de mayores de la capital estradense, con la previsión de hacer extensiva esta medida de prevención hoy mismo para el centro de día. En el caso de la pasada jornada, estaba prevista la vacunación de 32 residentes, Además, estos mayores serán sometidos a pruebas PCR en saliva. Afortunadamente ambos centros superaron la parte más dura de la pandemia sin registrar casos positivos.

En todo caso, aunque en un primer momento se invitó a la ciudadanía en general a vacunarse contra la gripe, todo apunta a que para menores de 65 años esta recomendación no será finalmente tan generalizada, de manera que no se descarta que aquellas personas que no formen parte de los grupos de riesgo y sean menores de 65 años se queden, al menos por ahora sin recibir esta vacuna.