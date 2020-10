El BNG de Lalín solicita ampliar el horario y espacios para la biblioteca

El BNG de Lalín pide al gobierno que amplíe el horario de la biblioteca. Apunta que el estudiantado se queja porque por las tardes solo está abierta de 17.00 a 19.00 horas. "Esto es algo inasumible, entre que llegan y se colocan, ya tienen que marchar", apunta el portavoz, Francisco Vilariño. Añade que en la situación actual, deberían ofrecer más horarios, "para que la gente no se junte y puedan mantener las distancias". Puntualiza que esta petición ya la formularon antes, pidiendo que acondicionen espacios municipales para este fin. "Lugares que no tengan ruido y dispongan de mesas de estudio con internet", señala el nacionalista. Resalta que el horario actual "no es adaptable para la juventud y tampoco opositores". Apunta que en la página web aparece el horario de antes, de 9:00 a 21:00 horas, "que es como debería ser, y no con esta reducción, haciendo inútil el recinto".