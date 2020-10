"Ya vendimos unas 4.000 mascarillas"

-Este ha sido sin embargo un año duro para ustedes con la cancelación de todas las competiciones. Tocó reinventarse con la venta de mascarillas.

-Sí, y nos está yendo muy bien. Estamos vendiendo muchas porque quien la prueba queda contento. Trabajamos con la misma firma italiana que crea los malliots de Northboar. Es equipación de gama alta y se sumó además una marca Suiza con una tecnología que en 30 minutos neutraliza el virus. La mascarilla se desinfecta sola y no huele. Hicieron además una mascarilla que andas con ella y no te enteras. Empecé a mandar muestras y donde dejaba una me encargaban cien. Va además con diseño personalizado para empresa y clubes, que son los principales clientes. Ahora debemos llevar cerca de 4.000 unidades vendidas. Espero sin embargo que sea temporal. Hubo que reinventarse y buscar alternativas. Para nosotros fue un viaje duro. También tuvimos que hacer autocines. Para nosotros el segundo trimestre era el más importante y este año facturamos cero euros.

-¿Cómo valora esta nueva etapa como empresario después de tantos años en el ciclismo?

-Todo es duro. Aquí al final llegan algunos momento en los que tienes que pensar como un deportista para no venirte abajo. Tienes etapas más chulas y emocionantes y otras más frustrantes en las que te cuesta más, como la que vivimos ahora, especialmente cuando ves proyectos que se quedan por el camino. Para estar en el mercado, con presencia y funcionar tienes que ser competitivo. Hay momentos en los que llegas a lamentar el mundo en el que te metiste, con preocupaciones y teniendo siempre que reunirte con gente. Cuando estas en el ciclismo casi no te enteras de lo que hay detrás. En lo único que piensas es el competir. En este mundo hay momentos complicados, en los que tienes que tener esa misma mentalidad competitiva que cuando estabas en carrera.