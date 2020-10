El BNG de A Estrada propone dotar al punto limpio de un área de trueque de objetos

El BNG de A Estrada acaba de registrar en el Concello una moción en la que propone implantar en el punto limpio un área de reparación, trueque e intercambio de objetos que alargue su vida. Plantea la posibilidad de establecer para ello colaboraciones con módulos de Formación Profesional o empresas locales.

Es tan solo una de las propuestas de su moción, con la que la formación de la que es edil Susana Camba pretende conseguir que se aclare "la actual situación de abandono y descuido" que, a su juicio, "sufre el punto limpio" local. Asegura que urge reforzar y mejorar el servicio que presta. Porque su situación de "completo abandono" -que atribuye al ejecutivo local del PP- "últimamente está llegando a un nivel incontrolable, con las graves consecuencias que esto tiene para el conjunto" de la ciudadanía. En este sentido, indica que los puntos limpios son "parte indispensable del correcto tratamiento de los residuos" ya que, apunta, "en muchas ocasiones su reciclaje convencional generaría una contaminación añadida. De ahí, remarca, que sea "tan importante" el "correcto funcionamiento del punto limpio". Para favorecerlo, aboga por realizar "una correcta publicidad y dar una información adecuada tanto de los horarios como del funcionamiento" de la instalación.

Insta a mejorar su gestión para garantizar un correcto tratamiento de los residuos de modo constante y regular así como a crear puntos fijos de recogida del punto limpio en la parroquias y a reforzar el servicio de recogida a domicilio "facilitando el depósito de los residuos y desincentivando la aparición de vertederos ilegales en el monte". Actuar contra estos depósitos "de forma decidida" es otra de sus propuestas al considerarlos "foco de contaminación".

Estima que la "falta de una gestión adecuada" del punto limpio "impide" que los vecinos puedan depositar allí sus residuos, de modo que solo le "quedan tres opciones: el acaparamiento de basura en las casas", su "tratamiento incorrecto echándolo a un colector que no le corresponde o la aparición de vertederos incontrolados en el monte" como los que el Bloque denunció recientemente que había en Outeiro de Agar. Para evitarlo, propone "una alternativa viable y realista": "la implantación de puntos de recogida parroquiales que faciliten" a los vecinos el "depósito de sus residuos y la recogida de los objetos más voluminosos o pesados".

"Los puntos limpios ya no se pueden seguir gestionando desde una óptica de almacenamiento de residuos", subrayó. Aunque el reciclaje es "importante", subraya que "lo ideal es centrarse tanto en la reducción como en la reutilización". Por eso propone complementar la instalación actual con la citada zona de reparación, trueque o intercambio. Con él se conseguiría, apunta, que se desechen "antes de tiempo" y, a la par, se posibilitaría que "otros usuarios puedan hacerse con objetos reparados que no le eran útiles al dueño original".

También plantea el Bloque la conveniencia de que A Estrada se integre en la Red Gallega de PxR (Previr para Reciclar) de la Xunta de Galicia a fin de dotar de una segunda vida a los objetos, reutilizándolos y reduciendo los residuos que se generan en el municipio.

Finalmente, los nacionalistas piden actuar de forma decidida contra los vertederos ilegales en el monte, "foco de contaminación" y publicitar correctamente el punto limpio, informando de sus horarios y de su funcionamiento.