A Estrada fará lume na lareira

Terá un formato diferente pero a edición 12+1 do festival Lume na Lareira -non queren ser supersticiosos pero o número 13 non foi favorable en exceso- mantense en pé como peza tradicional da programación cultural da Estrada. Iso si, no canto das 500 persoas habituais, no patio de butacas serán 101.

Cando o frío comeza a apertar, A Estrada prende o lume. Dende hai xa trece anos, o ambiente no Teatro Principal quece cada mes de novembro cunha tarde de música folk na que non faltan as sorpresas e o humor. É habitual que ao redor de 500 persoas enchan o patio de butacas para pasar un domingo sen parar de rir e aplaudir. Aínda que os tempos da Covid-19 semellan ter a teima de roubar as gañas de festa, esta tradición do outono estradense vaise conservar neste 2020. O festival Lume na Lareira volverá a prender o lume e a tentar sementar alegría para que o público poida esquecer, alomenos durante hora e media, que este mundo xa non é o que era.

O festival terá un formato diferente para se adaptar ás esixencias da situación sanitaria. Deste xeito, en lugar do medio millar de espectadores que adoita sentar, serán 101 as butacas dispoñibles. A xente só se poderá sentar xunta en grupos de tres persoas no caso de seren conviventes. Con esta distribución, que asumirá o Concello, quedará garantido que o espectáculo se goce en condicións de seguridade, coas distancias debidas. Sobre as táboas, o número de artistas tamén será moi inferior, aínda que se busca coidar o programa para que, unha vez dentro do teatro, o público no aprecie a diferenza.

"No apartado musical esperamos non defraudar", apuntou Juan Ruibal, alma mater do festival. Avanzou que a presentación correrá novamente a cargo de Jacobo Pérez. Lume na Lareira encargarase de abrir, nun ano no que, para non compartir micrófonos, no haberá grupos de fóra. A edición -non queren ser supersticiosos pero ironizan con como caeu a número 12+1- contará co humorista Julio González e os acordeonistas de Lisboa Pedro Sini. María Rey e Juan Ruibal ofrecerán un dúo de acordeóns e rematará o espectáculo de novo co grupo anfitrión.

Aínda que habitualmente o certame son dúas horas e media de música, este ano quedará reducido a 90 minutos, para no estender o tempo de actividade en espazo pechado. Será, polo tanto, un festival máis da casa, pero sen perder o humor e as sorpresas de sempre.

"Estamos traballando duro para que sexa un festival que, aínda que con un cartel diferente, no notes dentro esa diferenza. Que por 90 minutos a xente sexa capaz de estar no ambiente no que estabamos antes", explica Ruibal. Dende o 29 de outubro as entradas estarán á venda, desta volta só no departamento de Cultura. A máscara non poderá retirarse pero, polo menos, haberá ocasión de achegarse á lareira.