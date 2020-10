A Estrada actúa ante el constante aumento de consumidores incluidos en ficheros de morosos

La Oficina de Consumo de A Estrada viene percibiendo de un tiempo a esta parte un preocupante incremento de consultas relacionadas con usuarios que se encuentran en un callejón sin salida. En una parte importante de los casos se trata de consumidores que se enfrentan a su inclusión en registros de morosos por no haber pasado por el aro de satisfacer una deuda con la que estaban en desacuerdo, bien porque se les exigían cantidades indebidas o por estimar, por ejemplo, que se había producido un incumplimiento del servicio, por no hablar ya de facturas por algo que nunca habían contratado. En algunos de estos casos, el infierno comienza cuando el cliente comienza a sentirse acosado por la reclamación de esta deuda o con su inclusión en un fichero que puede suponerle toda una pesadilla en el momento en que necesite pedir un préstamo bancario o financiar una compra.

La idea es poner los puntos sobre las íes y despejar todas las incógnitas existentes en esta materia para que el consumidor tenga claro cómo ha de actuar y pueda liberarse de una situación que puede convertirse, simple y llanamente, en una suerte de permitida extorsión. La Federación Galega Euroconsumo (FGE) y la firma Honoriza organizan esta tarde una charla sobre la problemática de las inclusiones indebidas en los ficheros de morosos, una actividad que se realizará en formato streaming y que convertirá al Museo do Moble e da Madeira (MOME) en un improvisado plató para no verse obligados a limitar la formación en esta materia a causa de las restricciones sanitarias. De este modo, la jornada podrá seguirse a través del Facebook o el canal de You Tube de Honoriza, y también mediante el perfil en Facebook de la Federación Galega Euroconsumo, a partir de las 19.00 horas de hoy.

Las oficinas de atención al consumidor de A Estrada, Vilagarcía y Oleiros, integrantes de la citada federación, vienen observando un incremento significativo de estas consultas por inclusión en el fichero de morosos, en un alto porcentaje de los casos en relación a servicios prestados por operadores de telefonía e internet. Solo en el último mes en A Estrada han sido tres los expedientes iniciados por esta cuestión.

Desde la oficina estradense, Kim Llobet explica que hay tres situaciones por las que una persona puede ser incluida en un fichero de morosos: personas que no quieren pagar una cantidad que adeudan; clientes que han sufrido una suplantación de su identidad y que, por tanto, están pagando por algo que realmente no han contratado, y, en tercer lugar, personas que están en desacuerdo razonable con la deuda. El segundo supuesto se corresponde con entre un 10 y 15% de los casos y el tercero, con el 80% de las inclusiones en el registro de morosos.

Los expertos en la materia ponen el acento en que Galicia cuenta con la ventaja de tener una normativa específica en la materia que, aunque todavía desconocida para muchos, concede una gran ventaja en el momento de realizar la correspondiente reclamación en favor de los intereses del consumidor. Una de las claves es el artículo 37 de la legislación gallega de protección general de las personas consumidores y usuarias. Establece que las empresas " solo podrán manifestar que un consumidor se encuentra en mora cuando exista un reconocimiento del consumidor o un título ejecutivo que así lo declare, sin perjuicio del derecho ala exigencia de las obligaciones por parte de aquellas".

La sesión que se realizará hoy en A Estrada tiene otro punto fuerte: mostrar que existe la posibilidad de obtener una indemnización cuando uno se encuentra metido indebidamente en un fichero de morosos. Se aclara que, en el caso gallego, "el 90% de las inclusiones son indebidas". Lanzan un aviso a navegantes: lo primero y más importante que ha de hacer la persona que se encuentre en esta situación es obtener el documento que acredite que ha sido incluido en un fichero de morosos, antes de iniciar las gestiones para solicitar la baja del propio fichero. Advierten de que, si se tramita la baja antes de solicitar la acreditación de que uno está incluido, perdería el derecho a percibir una indemnización.

La jornada informativa contará con la intervención de la directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez, y del secretario de la Junta Arbitral de Consumo de Galicia, José María Pita. El segundo bloque contará con testimonios de afectados.Habrá después una charla-coloquio en la que participarán Kim LLobet y Pablo Rodríguez, responsable y CEOde Honoriza, con cinco años de experiencia en la presentación de reclamaciones por inclusión indebida en ficheros de morosos.