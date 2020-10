Cuiña aclara que retiró la denuncia contra Cruz antes de su absolución

Rafael Cuiña aclara que retiró la denuncia por injurias graves con publicidad que había interpuesto contra el entonces edil Juan José Cruz antes de la fecha del juicio, fijado para el pasado 28 de septiembre por el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra. "Su absolución tiene su fundamento en la propia retirada de la acusación, no en su inocencia", subraya el abogado del exalcalde, que recuerda que la querella sí fue admitida a trámite y decretada la apertura de juicio oral, "al haber indicios racionales de criminalidad", si bien la fiscalía no formuló acusación. La denuncia fue retirada para "no causar perjuicio" a su único testigo, José María Farto, "un hombre de casi 80 años, con patologías previas", teniendo en cuenta la situación de pandemia. "Y también porque me lo pidió José Crespo", apostilla el coordinador de Compromiso por Lalín. Cruz sí había sido condenado a pagar 4.000 euros a los profesores Manuel Iglesias y Chus Pato por vulnerar su honor, pero el exconcejal recurrió ante el Tribunal Supremo, aun sin resolver.