El PP prepara una ofensiva para alcanzar el abastecimiento frente al "boicot" de Pichel

La portavoz del Partido Popular en Forcarei, Belén Cachafeiro, anunció que este grupo prepara una ofensiva plenaria para intentar lanzar en esta legislatura la renovación y modernización de la red de abastecimiento de agua de Forcarei "ante el intento de boicot de este proyecto por parte del gobierno local, después de que la alcaldesa excluyese la moción sobre este asunto en dos sesiones consecutivas", aclara la principal fuerza de la oposición municipal.

Los populares celebraron una reunión monográfica sobre este proyecto en su sede y tildan de "caciquil y antidemocrática" la postura de Verónica Pichel al dejar fuera del debate en dos plenos esta propuesta. "La alcaldesa, que cada vez está más nerviosa porque sabe que el Concello está paralizado y que se le va de las manos, dice que no lleva la moción porque la considera contradictoria, pero no sabemos quién es ella para valorar y caer en la peor de las censuras con nuestras propuestas", se pregunta el PP. "Lo que tiene que hacer es llevar las mociones a pleno y, si no está de acuerdo con ellas, pues votar en contra", argumentan los populares.

"Si sigue con esta actitud antidemocrática, en la que cae cada día a más a modo de pequeña dictadora, nos reservamos otras acciones para defender los derechos que tenemos como grupo municipal", avanzan. Defienden que el abastecimiento es un proyecto "estratégico, demandado por los vecinos e imprescindible, porque la red tiene muchos años, cada vez está peor y los problemas de turbidez son crecientes", añaden, antes de advertir que insistirán en él durante todo el mandato porque consideran que es la "actuación más importante", al ser un servicio básico que afecta a cerca de 1.000 vecinos de la localidad y de otras aldeas próximas, concluye el PP.