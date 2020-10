El PP pide mejorar el tramo de 20 metros que queda fuera de las obras de Gres

El portavoz popular de Vila de Cruces, Jesús Otero, reclama al gobierno que acondicione un tramo de 20 metros que queda fuera de las obras que están ejecutando en las Ínsuas de Gres. La mejora y adaptación de esta zona tiene un coste de 35.287 euros, "por eso proponemos que invierta con dinero de la baja de la obra o con fondos propios, pero no pueden discriminar a unos vecinos".

Otero explica que este tramo afecta a un local de hostelería, una farmacia y una casa de turismo rural, "además de que forma parte del camino real que transcurre por esta zona, por eso no puede quedar en el estado en el que está". Además, recuerda que hace varios plenos, en ruegos y preguntas, sacó este tema y "afirmaron que dejarían el entorno bien preparado, pero sin esta zona no queda todo listo". Comenta que se han iniciado las obras, "pero vecinos se quejaron porque en este tramo, que no es casi nada, no han hecho ningún trabajo; por eso exigimos que el gobierno no haga discriminaciones entre los residentes de Gres".