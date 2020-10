La justicia exime a Cruz de un delito de injurias graves contra Cuiña

El Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra ha dictaminado "la absoluta inocencia" del exconcejal Juan José Cruz en la denuncia por un delito continuado de injurias graves con publicidad que le había interpuesto el exalcalde, Rafael Cuiña. Así lo indica el que fuera edil no adscrito, que no rectifica "ni una coma" de todo lo que dijo sobre "la incompetencia política del peor alcalde de la historia de Lalín con diferencia". "Quisieron desprestigiarme y hacerme gastar dinero mediante denuncias", afirma Cruz, que lo atribuye a "una campaña política basada en difamaciones". "La falta de integridad tanto de Cuiña como de su séquito será una cruz que tendrán que soportar como recordatorio de su miserable comportamiento y del mal que lo hicieron", arguye el exmiembro de Compromiso por Lalín, que se jacta de que pudo haber inhabilitado a Cuiña "e incluso a Nicolás González Casares" y que no lo hizo para "no perjudicar a quien no tenía culpa".