Jácome emula a Cuiña

Gonzalo Pérez Jácome emula a Rafael Cuiña Aparicio. El alcalde de Ourense anunció este viernes una medida para reavivar el comercio y la hostelería locales idéntica a la propuesta por el líder de la oposición en Lalín, y desestimada por el gobierno local: Entregar 50 euros a cada vecino para gastar en bares y comercios del municipio, cuantía que quedaba en 40 euros en el caso de Compromiso por Lalín.

El coordinador de CxL y anterior alcalde insistirá con una iniciativa que obtuvo el beneplácito de los dos colectivos de comerciantes a los que se la presentó, tanto de la Asociación de Empresarios de Deza como de D'Tendas. "Las comerciantes de la AED sí quieren el plan que diseñamos nosotros y así se lo están haciendo saber a Karen [Fernández Lamela, concejala de Comercio]", sostiene Cuiña. A quien no le convencía, dice, era a su presidente, Antonio Lamas, "que decía que solo beneficiaría a los mejores comercios; curiosamente, el mismo argumento utilizado por el gobierno local al día siguiente". Tampoco acepta que se cuestione la legalidad de una medida que funciona en Carballo, Monforte de Lemos, Cangas y, ahora, Ourense.

En otro orden de cosas, Cuiña se interesa por la construcción de la pérgola de la entrada y el cubrimiento del patio exterior del CEIP Xesús Golmar, que se había aplazado con la aprobación del plan Lalín Por Vir. Recuerda que su gobierno había dejado el proyecto "redactado, presupuestado y con los permisos correspondientes" y que el actual regidor había prometido tenerlo realizado para la Navidad de 2019. "Fue caballo de batalla de la entonces oposición y de un sector de la ANPA, que iba con Crespo a las reuniones a la delegación de Educación en Pontevedra -relata el concejal de CxL-. Ahora, lo que casi era una reivindicación diaria parece no tener importancia". Cuiña cree que "ya no hay excusas", pues la obra puede ejecutarse con los remanentes -una vez eliminada la regla de gasto para 2020-2021- o con el dinero de Lalín Por Vir que no llegó a los comerciantes "por culpa de la gestión municipal".