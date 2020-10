El BNG no ve preciso baños "inteligentes" en la alameda estradense

El BNG de A Estrada defendió ayer la necesidad de que se instalen baños públicos en la alameda municipal, si bien no consideró necesario que estos tengan un carácter inteligente. Insta este grupo al gobierno a que antes de colocar estos elementos de 70.000 euros, valore los costes de mantenimiento. "No vaya a ser que cuando finalice la garantía de los productos tengamos en la alameda unos trastos que ni son inteligentes y no sirven para la función que fueron adquiridos". Señala en este sentido a las cabinas de acceso a internet.