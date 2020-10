Urgen la venta anticipada a través de internet

Usuarios que trabajan en horario matutino o fuera de A Estrada y que no pudieron acercarse la pasada semana al departamento de Cultura para adquirir entradas para el espectáculo "Sós" de la compañía de Xoque Carbajal, Malasombra, con la que el Teatro Principal reanudaba su programación de adultos tras el parón iniciado en marzo por la pandemia criticaron la venta presencial, estimando que perjudica a las personas que no tienen tiempo libre para acudir al Concello a adquirir las entradas. También hubo espectadores foráneos que se acercaron a A Estrada confiando en hallar entradas en taquilla y no tuvieron suerte. Unos y otros demandan que se habilite un sistema de venta anticipada online de entradas que garantice igualdad de oportunidades para todos los espectadores.